أسباب الإصابة بالانتفاخ المستمر بعد الوجبات، وطرق العلاج

18 حجم الخط

الانتفاخ من اضطرابات الجهاز الهضمي المنتشرة بين الكبار والصغار لأسباب عديدة وللاسف تسبب الإحراج وعدم الراحة.

وأسباب الانتفاخ عديدة، ويحرص المصابون بها على الاهتمام بمعرفة السبب وعلاجه وتجنب الإصابة بها مرة أخرى.

أسباب الإصابة بالانتفاخ المستمر

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك أسباب عديدة وراء الإصابة بالانتفاخ المستمر بعد الوجبات، منها:-

بكتيريا السيبو، والبكتيريا مكانها الطبيعي القولون، لكن عندنا تهرب إلى الأمعاء الدقيقة، نتيجة الطعام الخاطئ مثل الوجبات السريعة والحلوى والمخبوزات والضغط العصبي المتواصل، تتسلل بكتيريا السيبو إلى الطعام مبكرا وتخمره فى الأمعاء الدقيقة ما ينتج عنها الغازات التى تسبب الانتفاخ الشديد بعد تناول الطعام، والحل هنا تناول طعام صحى متوازن والامتناع عن الخضروات الورقية والنيئة والبقوليات، والاعتماد على البروتين.

أسباب الإصابة بالانتفاخ المستمر

أكلات الـ FODMA، وهى أكلات عند بعض الأشخاص كربوهيدراتها تهضم بصعوبة، وللاسف تفضلها البكتيريا داخل الجهاز الهضمى وعندما تتغذى عليها تتصاعد الغازات ما ينتج عنها الانتفاخ، ومن هذه الأكلات الفول والعدس والحمص والبصل والثوم والكرنب والتفاح والمانجو والكمثرى والخوخ والبطيخ، وحليب الأبقار، والحل هنا منع هذه الأكلات من 4 إلى 8 أسابيع ثم نعيدهم تدريجيا.

تناول الطعام أمام الشاشات، والتوتر والعصبية وقلة الحركة، والحل هنا تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدا وعدم تناول الطعام أمام التلفاز، والحركة عقب الطعام.

نصائح للتخلص من الانتفاخ

وأضاف سلامة، أنه للتخلص من الانتفاخ المستمر يجب اتباع بعض النصائح، منها:

تقوية حمض المعدة من خلال تناول ملعقة خل التفاح العضوة على كوب ماء قبل الطعام مباشرة أو بعده.

تناول بعض الفيتامينات مثل فيتامين د وفيتامين ب 12 والماغنيسيوم.

الإمتناع عن الضغوط العصبية والتوتر.

تناول منقوع الزنجبيل حيث تنقع شريحة زنجبيل طازج فى زجاجة ما، ويتم تناولها صباحا أو قبل النوم.

للنشر بعد تناول الطعام بعد أى وجبة ثقيلة لمدة من 15 إلى 30 دقيق.

تناول الكمون المغلي يوميا.

النوم الجيد يوميا من 6 إلى 8 ساعات، والنوم الجيد ينظم عمل القولون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.