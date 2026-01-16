لحين ورود التحريات، حبس ربة منزل بتهمة الزنا في الهرم

الجمعة 16 يناير 2026
قررت الجهات المختصة، بحبس ربة منزل تحمل الجنسية السودانية والمتهمة بواقعة زنا وجهها لها زوجها يعمل مهندس يحمل الجنسية السودانية واعترفت الزوجة بارتكابها الواقعة أثناء غياب زوجها بمحضر للشرطة، وكلفت الجهات رجال المباحث العامة تكثيف التحريات والمعلومات عن المتهم الثاني عشيق الزوجة وضبطته، لاستكمال التحقيقات.

 

البداية كانت بتلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا، يفيد حضور مهندس يبلغ من العمر 40 عامًا، سوداني الجنسية، برفقة زوجته ربة منزل تبلغ 34 عامًا، سودانية الجنسية، إلى مكتب المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم.


وبالتحقيق تبين اكتشاف الرجل قيام زوجته بعلاقة غير مشروعة مع شخص آخر، وكان هذا الشخص موجودًا خارج البلاد في السودان. وعند مواجهتها، اعترفت الزوجة أمام المقدم مصطفى الدكر بارتكابها الواقعة أثناء غياب زوجها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

ضبط 10 رجال و7 سيدات متهمين باستغلال الأطفال للتسول

وعلى جانب آخر، كانت  الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة  تمكنت من ضبط 10 رجال و7 سيدات، بينهم 11 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق  محافظة الجيزة.

وتم رصد 5 أحداث معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع  الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية. 

أول قرار ضد عاطل متهم بهتك عرض طفلة في المعادي

الحبس 6 أشهر لعاطل متهم بسرقة الهواتف في عين شمس

