الخميس 15 يناير 2026
حوادث

الحبس 6 أشهر لعاطل متهم بسرقة الهواتف في عين شمس

قضت محكمة جنح عين شمس بمعاقبة عاطل تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالحبس 6 أشهر.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من مواطن يفيد بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول أثناء سيره بأحد شوارع المنطقة بأسلوب الخطف، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه واعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة

