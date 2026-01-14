ضبط عاطل تعدى على والدته بالضرب في الدقهلية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل تعدى على والدته بالضرب بسبب خلافات عائلية بينهما مما أسفر عن إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بجسدها في منطقة شربية بـمحافظة الدقهلية.

عاطل يعتدي على والدته بالضرب فى الدقهلية

رصدت وزارة الداخلية فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام شقيقه بالتعدي بالضرب على والدتهما وإحداث إصابتها بالدقهلية.



وبالفحص تبين أن مركز شرطة شربين تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها والدة القائم على النشر (ربة منزل "مصابة بكدمات وجروح متفرقة"- مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها قررت بقيام نجلها "شقيق القائم على النشر" بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لخلافات عائلية بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة من سيدة تدّعي تعرض والدتها المسنة للتعدي بالضرب من قِبل شقيقها وزوجته داخل دائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

حقيقة فيديو تعدي نجل وزوجته على والدتهما المسنة بالساحل

وبعد الفحص والتحري، تبين أن السيدة المسنة الظاهرة في الفيديو لا تحمل أي إصابات ظاهرة، كما تم تحديد المشكو في حقهما وهما نجلها وزوجته، المقيمان معها في نفس محل الإقامة بدائرة القسم.

وبسؤال نجل السيدة، أقر بأن والدته تُقيم معه وتعاني من أمراض الشيخوخة والزهايمر، وأن شقيقته هي من قامت بتصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل، مدعية كذبًا قيامه وزوجته بالتعدي على والدته، وذلك بسبب خلافات أسرية تتعلق بالميراث ومعاش والدتهما.

وباستدعاء الشقيقة، أقرت صراحة بأنها اختلقت الواقعة بالكامل، وأن الاتهامات التي وجهتها لشقيقها وزوجته عارية تمامًا من الصحة، وجاءت بدافع الخلافات العائلية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما أسفرت عنه التحريات.

