حبس عاملين ووسيط ثالث بتهمة سرقة دراجة نارية وبيعها في الدقي

قررت الجهات المختصة، حبس عاملين ووسيط بتهمة سرقة دراجة نارية من أمام محل وبيعها بدائرة قسم شرطة الدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الامنية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه لسرقة دراجته النارية من أمام محل عمله بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين، تلقي قسم شرطة الدقي بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، أفاد فيه بتضرره من شخصين قاما بسرقة دراجته النارية من أمام محل عمله الكائن بدائرة القسم.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاملان، لأحدهما معلومات جنائية، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة باستخدام أسلوب قطع الأسلاك.

وبإرشادهما، تم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بحوزة عميلهما سيئ النية، حيث أمكن ضبطه أيضًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

