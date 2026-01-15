الخميس 15 يناير 2026
حوادث

ضبط سائق توك توك اعتدى على قائد سيارة بأخميم في سوهاج

المتهم
المتهم
تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط سائق توك توك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامه بالتعدي على أحد الأشخاص باستخدام عصا خشبية.

الفحص والتحريات أوضحت أن الواقعة نتجت عن مشادة كلامية بين السائق وقائد سيارة بسبب خلاف حول أولوية المرور، وأكد قائد السيارة الواقعة بنفس التفاصيل.

وتمكن رجال الشرطة من  ضبط السائق وبحوزته العصا المستخدمة في التعدي، والتحفظ على مركبته، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

القبض على لصوص سرقوا حديد كوبري طرة بالقاهرة

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن مطاردة صاحب الحساب بسيارته الخاصة لبعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية "تروسكيل" لقيامهم بسرقة حديد خاص بكوبرى بمنطقة طرة ولاذوا بالهرب وقيامهم بإلقاء حجر على سيارته وإحداث تلفيات بها لقيامه بتصويرهم بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مدير مبيعات بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة القاهرة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 الجارى شاهد 3 أشخاص من جامعى الخردة أثناء سرقتهم كمية من حديد التسليح من الموقع الإنشائى الخاص بكوبرى طرة ولدى قيامه بتصويرهم قاموا بإلقاء حجر على سيارته مما أدى لحدوث تلفيات بها، وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "التروسكيل" الظاهرة بمقطع الفيديو ومرتكبى الواقعة (3 أشخاص– مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، تم التحفظ على الدراجة النارية "التروسكيل".. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.

