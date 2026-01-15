الخميس 15 يناير 2026
حوادث

ضبط سائق وزوجته وزميله لسرقتهم حقيبة بداخلها 8 مليون جنيه بمدينة نصر

القبض على سائق وزوجته
القبض على سائق وزوجته وزميله لسرقتهما حقيبة بداخلها 8 مليون
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة في ضبط سائق وزوجته وزميله لقيامه بسرقة حقيبة سفر تحتوى على مبلغ مالي قدره 8 ملايين جنيه من عامل بمحل صاغة بمدينة نصر.

ودلت التحريات على أن الواقعة حدثت أثناء استقلال المجني عليه لأتوبيس من إحدى المحطات بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، وبمواجهة المتهم اعترف بالسرقة بالتعاون مع زوجته وعامل آخر بنفس الشركة التي يعمل بها، وتم ضبطهما، وبإرشادهما تم استرداد المبلغ المالي المستولى عليه بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة

عقوبة السرقة 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ويعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان أمن القاهرة النيابة العامة

