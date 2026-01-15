18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه سرقة أغطية الصرف الصحي.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة أغطية الصرف الصحي بقنا

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية، وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 4 عاطلين، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، وبحوزتهم 4 أغطية صرف صحي، ومركبتان "تروسيكل بدون لوحات معدنية"، وعتلة حديدية مستخدمة في ارتكاب الواقعة. واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي متخصص في سرقة أغطية الصرف الصحي.

تم التحفظ على مركبتي التروسيكل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المتهمة

القبض على بلوجر شهيرة لقيامها لرقصها بصورة خادشة للحياء بالإسكندرية

وعلي جانب آخر، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على بلوجر شهيرة لقيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

كانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" ) وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

