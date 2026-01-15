الخميس 15 يناير 2026
حوادث

الداخلية تطلق شعار عيد الشرطة الـ74

الداخلية تطلق لوجو
الداخلية تطلق لوجو عيد الشرطة الـ74
أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إطلاق شعار (لوجو) احتفالات عيد الشرطة الـ74، في إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية لتضحيات رجال الشرطة في حماية أمن الوطن والمواطنين.

الداخلية تطلق لوجو عيد الشرطة الـ74
الداخلية تطلق لوجو عيد الشرطة الـ74

الداخلية تطلق لوجو عيد الشرطة الـ74

ويعكس الشعار الجديد روح الفخر والانتماء والتاريخ العريق لجهاز الشرطة، ويأتي ضمن سلسلة فعاليات واحتفالات رسمية تبرز الدور البطولي للشرطة في حفظ الأمن والنظام العام على مدار العام.

الجريدة الرسمية