الداخلية تطلق شعار عيد الشرطة الـ74

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إطلاق شعار (لوجو) احتفالات عيد الشرطة الـ74، في إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية لتضحيات رجال الشرطة في حماية أمن الوطن والمواطنين.

الداخلية تطلق لوجو عيد الشرطة الـ74

الداخلية تطلق لوجو عيد الشرطة الـ74

ويعكس الشعار الجديد روح الفخر والانتماء والتاريخ العريق لجهاز الشرطة، ويأتي ضمن سلسلة فعاليات واحتفالات رسمية تبرز الدور البطولي للشرطة في حفظ الأمن والنظام العام على مدار العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.