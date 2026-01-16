مصر للطيران ملحمة إرادة وتحدٍّ

18 حجم الخط

سر النجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثورة العاصفة، وهو أيضًا مرحلة اجتهادات تتراكم يومًا بعد يوم، ولكي يتحقق فلا بد من توفر عوامل العلم والخبرة وحسن الإدارة والعمل الدؤوب، لأن التاريخ ذاكرة الأمم، ولا يتجاهل كل من حقق النجاح في مجاله، لأنه سلم لا يمكن تسلقه والأيدي داخل الجيوب، خاصة وأن الإرادة الصادقة للإنسان تشبه قوة خفية تسير خلف ظهره، وتدفعه دفعًا للأمام على طريق النجاح..

مصر للطيران عانت من سنوات صعبة خلال مشوارها، بدأت منذ أحداث يناير 2011 وكانت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار بسبب ضعف التشغيل، مرورًا بمأساة فيروس كورونا الذي أجبر شركات طيران كبرى على تقليص العمالة وتخفيض الأجور، بعد تكبد خسائر مالية..

ولكن بعزيمة الرجال الأشداء كان الثبات وقوة الإرادة والتحدي سلاح المواجهة الصعبة تجاه تلك الأزمات بالقرارات الصائبة، والتقدير السليم والوقوف في خندق واحد كتفا بكتف، ويدا بيد من أجل الخروج من النفق المظلم، والوصول إلى بر الأمان..

بالرغم من صعوبة الموقف لأن المسئولين والعاملين بالشركة الوطنية يدركون خطورة الأزمة، وفي نفس الوقت يعرفون أنهم أصحاب تاريخ وريادة في صناعة النقل الجوي، ويؤمنون بقدراتهم في مواجهة كافة التحديات وتخطيها باقتدار..

في فترة أحداث يناير التي أفرزت تداعيات كانت الصورة ضبابية، بعد تراكم الخسائر عاما بعد عام، وتسلل اليأس إلى البعض في بعض الأوقات، بعد أن شعروا بالظلام الدامس الذي حل بسنوات عجاف، وكانت مصر للطيران قاب قوسين أو أدنى من الانهيار لولا الإرادة القوية والتحدي الأعظم الذي أبهر الجميع، بعد أن سطع شمس يوم جديد وحل النور الساطع محل الظلام الدامس على الشركة الوطنية..

التي شاءت أقدارها أن تعاني محطات صعبة، ولكن تبقي كلمة السر العمل والاجتهاد والسعي المستمر، والإبداع مفتاح النجاح الذي لم يأت صدفة، بل ثمرة الإصرار والتحدي والتعاون والإرادة القوية، لأنها باختصار القوة الداخلية التي تدفع الإنسان للاستمرار في تحقيق أهدافه مهما كانت الصعوبات..

على العموم حقًا حل النور الساطع علي كافة أنشطة الطيران المدني بشكل عام، في وجود الدكتور طيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، ومصر للطيران بشكل خاص في وجود الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الذي بدأ منذ توليه المسئولية الاهتمام بالبنية التحتية ومسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي وتعظيم الأسطول الجوي..

لأنه يدرك تمامًا أن شركة الطيران التي لديها أسطول متواضع غير قادرة على المنافسة التي تشتد ضراوتها بين شركات الطيران، ولأول مرة منذ السنوات العجاف التي مرت على الشركة تم تحقيق أرباح، وهو مؤشر بأنها تسير في الطريق الصحيح..

إنها مصر للطيران يا سادة نجم ساطع في سماء المجد والنقل الجوي.. إنها مرحلة هامة من تاريخ مصر المحروسة التي واجهت العديد من التحديات، ولكنها تخطت كافة الصعوبات وتمكنت من الانطلاق نحو الإصلاح والتنمية والازدهار.

