أقزام المسؤولين في المؤسسات الحكومية مأساة كبرى

فلكل إنسان نظرته في مواصفات المسؤول الناجح في المؤسسات الحكومية، وقد تختلف الرؤى من فرد إلى آخر، لكن تبقى مواصفات القائد الناجح في ملكات العلم والخبرة والإدارة الجيدة، لأن الإدارة علم وميزان، والقدرة على وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات من أهم صفات القائد، إضافة إلى الثقة بالنفس وروح الإيجابية والقرار الصائب في أوقات الأزمات، وتجاوز الأخطاء وتعديل السلوك دون مكابرة.

البعض يرى أن القائد لا بد أن يكون قاسيًا في التعامل مع مرؤوسيه، وهذا اعتقاد خاطئ وفي غاية الخطورة، لأن الإنسانية تصنع المعجزات، والقيادة الهادئة عبارة عن ملامح ومبادئ يتمتع بها القائد تجاه العمل والأفراد والحياة بصفة عامة. ولكن في نفس الوقت لا بد من الثواب والعقاب، فمن ينجز يُكافأ ومن يقصر يُحاسب.

الإنسان بطبعه يحمل في ثنايا عقله الآمال والطموحات، غير أنه لا يضمن بالتأكيد تحقيقها كلها كما يرجو ويتوقع.

هناك نجاحات حققها القادة، وهناك إخفاقات للبعض الآخر. ولكن ينبغي للمرء أن يتصرف في حالة الفشل بحكمة وكياسة إذا كان مؤهلًا للقيادة، لأن هناك من يدركون أن الفشل قنطرة نحو النجاح. وينبغي على الفاشل في أي مجال أن يحول أسباب الفشل إلى عوامل دفع ودعم لبلوغ أهدافه وغايته وتحقيق النجاح المنشود.

ولكن ما يُندي الجبين ويثير القلق هو أن هناك طموحات سقطت وتحطمت تحت أقدام الكبار بسبب الغيرة والحقد والدهاء والنفوس الضعيفة التي ملأت مواقع العمل في المؤسسات الحكومية، نتيجة قرارات عشوائية تُصدر وتمثل خطرًا على منظومة العمل، وخاصة لدى الجهات الاقتصادية، حتى أصبحت مهددة بانهيار المنظومة كلها.

وتلك القرارات العشوائية تشبه السوس الذي ينخر في أعمدة البنيان حتى أوشك على الانهيار. وللأسف لا أمل في الإصلاح أو تصحيح المسار في وجود أقزام القادة الذين لا يملكون أبسط صفات القائد الناجح، وهذه هي المأساة الحقيقية.

على العموم، القيادة في الأزمات بأسلوب ناجح تعتمد على قدرة القائد على رؤية ما هو أبعد من التحديات المباشرة، لأن القيادة تأتي من خلال القدرة على اتخاذ قرارات صائبة في أوضاع حرجة.

آخر المشوار: تبقى النفوس الخبيثة خبيثة ولو أعطيتهم من الود أطنانًا.

