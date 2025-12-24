السنوات الصعبة وتضحيات المصريين

18 حجم الخط

مرت مصر بسنوات في غاية الصعوبة، وكانت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار لولا يقظة الفرسان الأبرار من قواتنا المسلحة البواسل حماة الوطن على مر السنين.. رحل مبارك عن حكم البلاد تاركًا المهمة الصعبة لهم وهو مطمئن بأنهم قادرون على حماية البلاد من المخططات الدنيئة من أعداء الوطن في الداخل والخارج..

وجرت الانتخابات الرئاسية لتأتي بالإخواني محمد مرسي لحكم مصر، وكانت الطامة الكبرى أن الجماعة الإرهابية هيمنت على كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتسير في طريق الخراب والدمار وهو ما لم يقبله المصريون الشرفاء..

وكانت القوات المسلحة هي طريق النجاة من المخطط الشيطاني لجماعة الأشرار، وكانت الوقفة الشجاعة والبطولة المستحقة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت، حيث اصطف الجيش مع المصريين، وتوقف العمل بالدستور، ورحل رئيس جماعة الإخوان المسلمين وعُين المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس المؤقت، لحين إجراء انتخابات رئاسية..

وتولى المشير السيسي حكم البلاد في 2014، فكانت مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء مصر الجديدة وانطلاق النجاحات والإنجازات في كل أنشطة الدولة المصرية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تنجو من مخطط التفكيك والانهيار، وتعالت أفراح المصريين في أنحاء مصر المحروسة..

الإصلاح والتنمية لهما ضريبة، ولكن الأمن والأمان أغلى شيء في الحياة وهو ما لا يعرفه البعض الذين يتحدثون عن أزمات معيشية واقتصادية، ولا ينظرون إلى نعمة الأمان التي من بها الله على وطننا الغالي..

نحن على يقين بأن الرئيس السيسي ضحى بنفسه من أجل فداء الوطن ويريد أن يجعل مصر أم الدنيا حقيقة لا شعارًا وإنصافًا للحق الوطن في مكانة أخرى بعد أن شمل التطوير كافة الأنشطة، وهذا أمر له ضريبة يتحملها الجميع، وسوف يأتي اليوم الذي ندرك جميعًا أن ما قدمه الرئيس السيسي من تضحيات وجهود مضنية سوف يحكي لأجيال قادمة، لأن التاريخ يرصد كافة الأعمال التي ساهمت في بناء الوطن ووأد كل مخططات الأعداء الذين كانوا على مرمى البصر وينتظرون الفرصة لابتلاع الوطن..

نحن لا ننكر أن لدينا مشاكل لا بد من مواجهتها بقرارات تصب في مصلحة المواطنين الذين كانوا على العهد أوفياء، وتحملوا الكثير والكثير من أجل الوطن، وتجاهلوا كل ما يتردد من شائعات وأكاذيب لإسقاط الدولة المصرية واصطفوا في خندق واحد مع القيادة السياسية..

على العموم نحن نقدر تضحيات القيادة السياسية وطموحاتها وجهودها والحفاظ على الوطن، ولكن لابد من النظر العميق لكافة الأزمات الداخلية التي تفرز تداعيات مؤلمة على المصريين، وحان الوقت لحلول فورية لالتقاط الأنفاس، ورسم الابتسامة على وجوه المصريين الذين تحملوا كافة الصعوبات من أجل بناء وتنمية الوطن.

