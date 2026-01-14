أزمة فنزويلا وفرض قانون الغابة

الأربعاء 14 يناير 2026
لا تملك دول العالم إلا الشجب والتنديد كلما يتم ارتكاب جريمة تتنافى مع القانون الدولي، الذي من الطبيعي أن يتم احترامه، وهذا التنديد شاهدناه بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مقر اقامته دون مقاومة، واقتياده إلى أمريكا ومحاكمته للاتجار في المخدرات، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للأمن العالمي..

أمريكا تعي أن القانون الدولي به مبدأ أساسي وهو عدم السماح لأي دولة باستخدام القوة ضد الاستقلال السياسي أو السلامة الإقليمية لدولة أخرى، وميثاق الأمم المتحدة لا يجيز استخدام القوة إلا في ظروف استثنائية، مثل الدفاع عن النفس، أو بتفويض من مجلس الأمن.. 

وهذه الحالات لا تبرر السيطرة السياسية على دولة أخرى، أو فرض مسار سياسي بالقوة، لما يحمله من انتهاك مباشر لحقوق الشعوب وحرياتها، ولكن ها هي أمريكا التي لا تحترم القانون الدولي ولا سيادة الدول، ولا حقوق الإنسان، طالما لا تتماشى مع مخططاتها ومصالحها، وتعرضت مع أهدافها الاستعمارية.

لقد حوَّلت أمريكا العالم إلى غابة، القوي يأكل الضعيف، وبالتالي لا وجود للنظام  الدولي، بل تحول إلى شريعة غاب لا قيمة فيها للمواثيق أمام قوة السلاح والبلطجة الاستعمارية، ومن هنا قد يدق ناقوس الخطر بشأن نظام الحوكمة العالمية.

أزمة فنزويلا تؤكد أن الإنسانية تشكل مجتمعًا ذا مصير مشترك، وأن الهيمنة تمثل عدوا مشتركا للبشرية، ولن يتمكن المجتمع الدولي من القضاء علي بيئات الهيمنة التي تعيق الاستقرار والازدهار الدائمين لجميع الدول، إلا بالتكاتف واحترام القانون الدولي، ومبادئ الإنصاف والعمل المشترك..

ولا بد من دفع إصلاح الحوكمة العالمية قدمًا، ولكن في وجود الأمريكان والصهاينة لا وجود للقانون الدولي، فقد رأينا مثلا ارتكاب الصهاينة أبشع جرائم وتشمل جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية، وقتل أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة حتى الآن دون مساءلة، وكأن القانون الدولي في غرفة الإنعاش.. 

على العموم القانون الدولي لا وجود له لدى الأمريكان والصهاينة معا، وما يثير الدهشة والخجل معًا أن أمريكا تستخدم عصا حقوق الإنسان كأداة للضغط على الدول التي لا تتفق معها، بينما تغض الطرف عن انتهاكات الصهاينة، بل تتجرأ على فرض عقوبات على القضاة الدوليين، إذا تجرأوا على التحقيق في أفعالها، مما يجعل العدالة الدولية مجرد شعارات تطبق على الضعفاء فقط.. 

صح النوم يا عرب.. الصهاينة يريدون استسلاما لا سلاما

الجهل آفة تغرق الأمم في التخلف والضلال

العالم في حاجة إلى عدالة حقيقية، تحترم سيادة الدول وتطبيق القانون على الجميع، وهذا ما يفتقده العالم بسبب أطماع الآخرين ورؤيتهم بالتحول إلى التعايش مع قانون الغابة.

الجريدة الرسمية