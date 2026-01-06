صح النوم يا عرب.. الصهاينة يريدون استسلاما لا سلاما

18 حجم الخط

لم يكن عام 2025 عاما سعيدا على شعوب العالم، بل مر بمحطات صعبة نتيجة الحروب والخلافات السياسية بين الدول، وكان الصهاينة وراء معظم النزاعات والحروب، لأن الصهاينة كيان ولد من رحم العدوان، ولا يعيش إلا على الحروب والاغتيالات، وتدمير أحلام الشعوب..

ولم تكن إسرائيل يوما طرفا يبحث عن سلام عادل، أو استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وما رأيناه من اعتداءات متكررة على لبنان وفلسطين وإيران وسوريا، وجرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج في قطاع غزة، ليس إلا حلقة من مسلسل الهيمنة الذي لا يتوقف منذ عقود.

إسرائيل سبق أن دمرت المفاعل النووي العراقي عام 1981 واغتالت عشرات العلماء العرب وحاربت كل محاولة لبناء مشروع تنموي حقيقي في المنطقة، ودعمت غزو العراق 2003 وخططت للانقلاب الفاشل في تركيا 2016، وعندما انطلقت شعوب الربيع العربي بحثا عن الحرية والعدالة تكالب الجميع على إجهاضها..

لأن الهدف كان واحدا لا ديمقراطية ولا قوة علمية ولا تنمية حقيقية في محيط الصهاينة فلا هم يريدون سلاما، ولكنهم يريدون استسلاما وقوة الصهاينة مستمدة من قوة الأمريكان، التي لم تكن يوما وسيطا نزيها، بل هي جزء من مشروع السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

بديهي أن الأزمات السياسية والعسكرية في المنطقة العربية الصهاينة طرف فيها وتقوم بتأجيج تلك الصراعات، وقد حان الوقت للدول العربية أن تدرك نوايا الصهاينة الخبيثة، حتى لا يأتي اليوم الذي نبكي فيه على اللبن المسكوب وحينذاك لا جدوى من الندم أو الحزن على أمور لا يمكن تغييرها.

صح النوم يا عرب، الصهاينة لا يريدون لكم قوة ولا تنمية ولا ديمقراطية ولا وحدة صف، بل يريدون انقساما ونزاعا حتى يتيح لهم الهيمنة والسيطرة، وهم على بعد خطوات من تحقيق أهدافهم بأيدينا..

على العموم مضى عام 2025 بعدما حمل في طياته العديد من الصراعات والأحداث التي جعلت العالم على صفيح ساخن، وبدأنا عاما جديدا يحملنا الشوق والأمل بوحدة العرب وإدراك المخطط الصهيوني وسلاما وأمنا للعالم كله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.