الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

سوء اختيار القيادات وراء الأزمات

18 حجم الخط

هناك أشخاص يصلحون للتقدم إلى الصفوف الأولى ويشغلون المواقع القيادية في الهيئات والمؤسسات الحكومية بكفاءة واقتدار، وآخرون قد يكونون على قدر من الكفاءة ولكنهم يفضلون البقاء في الصف الثاني من القيادة، ولا يملكون الطموح للتقدم نحو الأعلى رغبةً في عدم تحمل المسؤولية بشكل كامل. 

بينما هناك فئة ثالثة تفوق الفئتين السابقتين من حيث العلم والخبرة والإدارة، وتمتلك كل أدوات النجاح، لكنها تسكن مواقع الظل والنسيان والغياب عن المشهد بالكامل بتعمد جائر من أصحاب القرار، رغم تميزها وامتلاكها عصا القيادة.

 

بعض القيادات يُطلق عليهم لقب المحظوظين بتوليهم مناصب قيادية، لأنهم جاءوا من البرج العالي، ليسقطوا على أبنية قد تكون في غاية الحساسية ويتولوا قيادتها، رغم وجود كفاءات يُشار إليها بالبنان، وقامات من العلم والخبرة في هذه المواقع. 

ولا مناص من الاستجابة للقرار الذي يمثل غصة لدى الأغلبية، لكن لا بد من التعامل مع الوضع القائم، ولا مجال للاعتراض أو النفور تفاديًا للمساءلة.

 

المأساة هنا تظهر في ضعف قدرات ومؤهلات القيادة الجديدة التي لا تصلح لتولي المنصب، مقارنة بالفئة الأولى التي تتولى القيادة وهي محصنة بالخبرة والعلم ومعرفة كيفية التعامل مع العاملين. وهي الطامة الكبرى التي تسقط على الرؤوس نتيجة سوء الاختيار.

 

أزعم أن سوء اختيار القيادات في المؤسسات والهيئات الحكومية ناقوس خطر يدق داخل هذه الكيانات، لما ينتج عنه من نتائج سلبية تنذر بخطر قادم سواء على المدى القريب أو البعيد. إن اختيار القيادات يجب أن يكون وفق شروط وضوابط تُوضع بشفافية، مع إتاحة الفرصة للجميع لتولي تلك المناصب بعيدًا عن القرارات الأحادية التي تهدم البنيان وتعرقل مسيرة النهضة والتقدم والازدهار.

 

نريد أن يتحلى القادة بالحكمة والذكاء والفطنة قبل إصدار القرارات، وأن يدركوا أن لكل فترة رجالها الذين يتحملون المسؤولية، ويملكون مقومات القيادة وأدوات تحقيق النجاح. فكم من قيادة نراها لا حول لها ولا قوة، ووجودها يمثل خطرًا على الجهة الحكومية.

 

الأزمة ليست في وجود هذه النوعية في الصفوف الأولى، بل في مسؤولية من تسبب في تواجدهم على رأس الهرم بصورة مزرية، ومنحهم صلاحيات لا تصب في المصلحة العامة التي ينبغي أن تكون الهدف، وتسخّر لها الإمكانيات والجهود للوصول إلى برّ الأمان بتحقيق نجاحات على أرض الواقع.

الدول تحيا بأخلاق أبنائها لا بالغيرة والحقد

الحفني وتحديات الطيران المدني

على العموم، بعض المؤسسات والهيئات الحكومية تعاني من القرارات العشوائية التي تصدر بتعيين قيادات متواضعة في مواقع نعتبرها اقتصادية، تفتقر إلى أبسط مقومات القيادة والإدارة، ولا تملك الفكر المطلوب، بينما يظل العلم والخبرة بعيدين عنها كل البعد. وهذا ما يجعل البعض في حالة دهشة من سوء الاختيار، وما يسفر عنه من أزمات قد لا تنتهي في حال استمرارهم.

وللحديث بقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحمل المسؤولية المصلحة العامة المناصب سوء الاختيار مناصب قيادية القيادات سوء اختيار القيادات اختيار القيادات فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي مجدى الشيخ

مواد متعلقة

مصر القوية بوابة أمل وعلى أرضها تأتي الحلول

مطار القاهرة يصنع الفارق بهمم الرجال

السفاح يريدها نارًا مشتعلة

وزير الطيران ليس ساحرا ولا محظوظا

محطات صعبة من تاريخ مصر

الأكثر قراءة

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

تعرف على موعد ومكان دفن جثمان محمد صبري

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

ضبط 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 300 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى لطمأنينة القلب وسكينة البال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية