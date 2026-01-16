الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخصين في حريق منزل بالدقهلية

حريق منزل، فيتو
حريق منزل، فيتو
18 حجم الخط

أصيب شخصان في حريق شقة سكنية في الدور الثاني في منزل مكون من دورين بسبب ماس كهربائي، في قرية ميت مجاهد مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بميت مجاهد دكرنس 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في حريق شقة سكنية بقرية ميت مجاهد مركز دكرنس.

على الفور انتقلت قوة أمنية وقوة من رجال الحماية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة شخصين.

أسماء المصابين في الحادث 
وكشف مصدر طبي بمستشفي دكرنس العام عن استقبال "نسمة ع م ال" 35 سنة باختناق وضيق بالتنفس، و"نعيم ي ع م" 16 سنة مصابا بضيق بالتنفس.

وتم انتهاء الحريق والسيطرة عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي حادث آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ملاكي على طريق جمصة دمياط أمام قرية الطلمبات في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وملاكي 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية. إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام موتوسيكل في سيارة ملاكي على طريق جمصة دمياط أمام قرية الطلمبات.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة جمصة وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لـمستشفى جمصة المركزي.

أسماء مصابي حادث طريق جمصة دمياط 

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من "وجيه ع ص" 20 سنة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمني،" لؤي ع م" 22 سنة بكسور مضاعفة بالساق اليسرى وخدوش وسحجات بالجسم، "أحمد م س" 17 سنة بكسور مضاعفة بالساق اليمنى وجرح متهتك بكف القدم اليمنى وسحجات وخدوش متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

