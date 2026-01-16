اشتعال أسعار ياميش رمضان 2026.. الفستق والكاجو في صدارة الغلاء.. اللوز بـ 350 جنيها وعين الجمل بـ 250.. والكرتونة الشاملة أفضل اختيار للأسر

18 حجم الخط

مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2026، بدأت المولات الكبرى والمحلات التجارية في مختلف المحافظات في تجهيز أرففها بـالياميش والفوانيس والزينة، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.

هذا العام، يلاحظ المصريون ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المكسرات والفواكه المجففة، في ظل تغيرات اقتصادية أثرت على أسعار الاستيراد والنقل.

الاستعداد المبكر للمستهلكين والتجار

منذ أسابيع، بدأت المولات في إعلان عروض رمضان وملء الأقسام المخصصة بالياميش والمكسرات، بهدف جذب المستهلكين مبكرًا وتجنب التكدس في أيام الشهر الأولى.

التجار يؤكدون أن الطرح المبكر يساعد الأسر على تنظيم مشترياتها وتوزيع مصروفاتها الرمضانية على فترة أطول.

الفستق.. أغلى مكسرات المائدة الرمضانية

الفستق يحتل الصدارة بين المكسرات الأغلى، حيث سجل سعر الفستق المحمص المملح عبوة 200 جرام نحو 200 جنيه، والفستق المحمص عبوة 150 جرامًا حوالي 140 جنيهًا، بينما وصل سعر الفستق المحمص المملح عبوة 300 جرام إلى 320 جنيهًا. هذا الارتفاع دفع بعض الأسر لتقليل الكمية أو الاكتفاء بشراء عبوات صغيرة للضيافة فقط.

اللوز والبندق.. خيارات الرفاهية

أما اللوز، فقد بلغ سعر اللوز المقشر عبوة 350 جرامًا نحو 260 جنيهًا، واللوز المقشر الني عبوة 200 جرام حوالي 152 جنيهًا، في حين تراوح سعر اللوز النيء عبوة 150 جرامًا بين 110 و125 جنيهًا. البندق أيضًا شهد ارتفاعات، حيث بلغ سعر البندق عبوة 200 جرام نحو 200 جنيه، والبندق الحصى عبوة 250 جرامًا حوالي 120 جنيهًا.

عين الجمل.. تفاوت حسب النوع

شهدت أسعار عين الجمل تفاوتًا ملحوظًا، فبلغ سعر عين جمل مقشر عبوة 250 جرامًا نحو 190 جنيهًا، وعبوة 200 جرام 165 جنيهًا، بينما سجل عين جمل عبوة 150 جرامًا نحو 110 جنيهات. أما عين الجمل الحصى عبوة 250 جرامًا فبلغت 70 جنيهًا، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا.

الزبيب والمكسرات المشكلة

الزبيب يبقى عنصرًا أساسيًا على المائدة، حيث بلغ سعر الزبيب الذهبي عبوة 400 جرام نحو 110 جنيهات، وسجلت المكسرات المشكلة عبوة 300 جرام حوالي 275 جنيهًا، وهي تشكيلة جاهزة تلقى رواجًا كبيرًا بين المستهلكين.

الكاجو.. اختيار محدود بسبب السعر

الكاجو يظل من المكسرات مرتفعة السعر، حيث بلغ سعر الكاجو المحمص عبوة 200 جرام نحو 290 جنيهًا، والكاجو المحمص المملح عبوة 200 جرام حوالي 185 جنيهًا، ما يجعل بعض الأسر تقلل الكميات أو تلجأ لبدائل أقل تكلفة.

السوداني والقراصيا وجوز الهند.. بدائل اقتصادية

السوداني يحافظ على مكانته كخيار شعبي منخفض التكلفة، حيث بلغ سعر السوداني الحلواني ني عبوة 400 جرام نحو 65 جنيهًا، وعبوة 200 جرام حوالي 33.5 جنيه. القراصيا بدون نواة سجلت 89 جنيهًا لعبوة 200 جرام، بينما بلغت عبوة القراصيا بالنواة 63 جنيهًا، وجوز الهند تراوح سعره بين 71.5 جنيهًا لعبوة 250 جراما و45 جنيهًا لعبوة 150 جرامًا.

كرتونات رمضان.. حل عملي للأسر

اتجهت العديد من الأسر إلى شراء كرتونة رمضان الصغيرة بسعر 200 جنيه، والكرتونة الكبيرة بسعر 315 جنيهًا، والتي تضم تشكيلة أساسية من المكسرات والفواكه المجففة، ما يوفر الوقت والجهد في اختيار المنتجات الفردية.

الفوانيس والزينة.. بهجة رغم الغلاء

تبدأ أسعار الفوانيس من 200 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه حسب الحجم والخامة، فيما سجل سعر فروع النور والزينة نحو 90 جنيهًا، لتظل مظاهر البهجة والاحتفال حاضرة في الشوارع والمنازل رغم الارتفاع الملحوظ في الأسعار.

الغلاء لا يوقف بهجة رمضان

رغم ارتفاع أسعار الياميش والفوانيس، يحاول المصريون الحفاظ على الطقوس الرمضانية بروح المشاركة واللمة العائلية، مؤكدين أن الشهر الكريم لا يُقاس بكمية المكسرات على المائدة، بل بالبهجة والروح الرمضانية، وهو ما يبرز قدرة المجتمع على التكيف مع التحديات الاقتصادية دون التخلي عن بهجة الشهر الفضيل.

