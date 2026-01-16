الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير جديدة تكشف عن الوجهة المحتملة لعمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش
18 حجم الخط

فجرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الدولي عمر مرموش، مهاجم نادي مانشستر سيتي، وإمكانية رحيله عن الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح موقع "teamtalk" الإنجليزي، أن نادي توتنهام يقترب من التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع  لتعويض غياب ريتشارليسون بسبب الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن التعاقد مع النجم المصري، بات قريبًا، خاصة أن اللاعب أبدى استعداده لمغادرة مانشستر سيتي هذا الشهر.

وتفيد التقارير الصحفية أن مرموش يسعى لمغادرة السيتي بحثًا عن فرصة لعب منتظمة، وأن النادي اللندني الشمالي ينافس بقوة على ضمه.

ولا يزال اسم توتنهام وأستون فيلا مطروحًا بقوة لضم اللاعب مرموش البالغ من العمر 26 عامًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود تقارير أخرى تُفيد بعرض المهاجم على نادي غلطة سراي التركي.

وأتم التقرير أن عمر مرموش يرى مستقبله طويل الأمد مع مانشستر سيتي، ولا يرغب بالرحيل إلا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما كشفت تقارير صحفية أوروبية سابقة أيضا عن ارتباط اسم النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالعودة إلى الدوري الألماني عبر بوابة أحد كبار البوندزليجا خلال الفترة المقبلة، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة الأساسية مع الفريق الإنجليزي، مع تألق النرويجي إرلينج هالاند.

وذكر موقع FussBallDaten الألماني أن نادي بوروسيا دورتموند يضع عمر مرموش، صاحب الـ26 عامًا، ضمن أولوياته لتدعيم الخط الهجومي، في ظل معاناة الفريق من أزمة تهديفية خلال الفترة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر مرموش مانشستر سيتي أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

بسبب هالاند، عمر مرموش يقترب من العودة إلى الدوري الألماني عبر دورتموند

رغم تفوق أسود التيرانجا تسويقيًّا، مرموش الأغلى في الملعب بـ مباراة مصر والسنغال
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج في كأس ملك إسبانيا

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تعرف على موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026

أوامر صندوق النقد.. وعدم التكليف للأطباء

تقارير جديدة تكشف عن الوجهة المحتملة لعمر مرموش

خدمات

المزيد

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية