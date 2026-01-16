تقارير جديدة تكشف عن الوجهة المحتملة لعمر مرموش

18 حجم الخط

فجرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الدولي عمر مرموش، مهاجم نادي مانشستر سيتي، وإمكانية رحيله عن الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح موقع "teamtalk" الإنجليزي، أن نادي توتنهام يقترب من التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع لتعويض غياب ريتشارليسون بسبب الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن التعاقد مع النجم المصري، بات قريبًا، خاصة أن اللاعب أبدى استعداده لمغادرة مانشستر سيتي هذا الشهر.

وتفيد التقارير الصحفية أن مرموش يسعى لمغادرة السيتي بحثًا عن فرصة لعب منتظمة، وأن النادي اللندني الشمالي ينافس بقوة على ضمه.

ولا يزال اسم توتنهام وأستون فيلا مطروحًا بقوة لضم اللاعب مرموش البالغ من العمر 26 عامًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود تقارير أخرى تُفيد بعرض المهاجم على نادي غلطة سراي التركي.

وأتم التقرير أن عمر مرموش يرى مستقبله طويل الأمد مع مانشستر سيتي، ولا يرغب بالرحيل إلا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما كشفت تقارير صحفية أوروبية سابقة أيضا عن ارتباط اسم النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالعودة إلى الدوري الألماني عبر بوابة أحد كبار البوندزليجا خلال الفترة المقبلة، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة الأساسية مع الفريق الإنجليزي، مع تألق النرويجي إرلينج هالاند.

وذكر موقع FussBallDaten الألماني أن نادي بوروسيا دورتموند يضع عمر مرموش، صاحب الـ26 عامًا، ضمن أولوياته لتدعيم الخط الهجومي، في ظل معاناة الفريق من أزمة تهديفية خلال الفترة الأخيرة.

