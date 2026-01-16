الجمعة 16 يناير 2026
القابضة للبترول تتابع أعمال توصيل الغاز بمدن وقرى قنا والأقصر وأسوان

قام المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، يرافقه عدد قيادات شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، بتكليفات من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة في محافظات الصعيد، لمتابعة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق الصناعية بصعيد مصر.

جولة في عدد من محافظات الصعيد للوقوف على أعمال توصيل الغاز الطبيعي 

وقام الوفد بجولة في محافظات الصعيد منها الأقصر وقنا وأسوان للمتابعة الميدانية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تفقد محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بمدينة أرمنت الحيط محافظة الأقصر، بسعة 5000م3 والتي بدأت العمل لتغذية مدينة أرمنت وقرى حياة كريمة بالمدينة، وكذلك تنفيذ الشبكات الخارجية لتغذية قرية حجازة بحري بمركز قوص بمحافظة قنا.

مشروعات جارية لتوصيل الخدمة لـ7000 عميل

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ الشبكات الخارجية وبدء تجارب التشغيل بنهاية الشهر الجاري، لخدمة 7000 عميل بالقرية وكذلك محطة تخفيض الضغط بمدينة قفط الصناعية بمركز قوص بمحافظة قنا بسعة 30000م3 لتغذية المنطقة الصناعية.

كما شملت الزيارة التفقدية بأسوان تفقد العمل في تعدية خطوط الغاز لنهر النيل بمدينة كوم أمبو بطول 1600م، وذلك للربط بين خط الغاز الرئيسي ومحطة تخفيض الضغط بشرق النيل لتغذية قرى كوم أمبو وكذلك تم تفقد قرية منيحة بمدينة كوم أمبو لمتابعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

الجريدة الرسمية