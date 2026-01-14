الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع رئيس المجلس الدولي للتعدين سبل نقل الخبرات

وزير البترول، فيتو
وزير البترول، فيتو
18 حجم الخط

على هامش مشاركته في منتدى التعدين الدولي 2026 بالرياض، عقد وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع السيد روهيتش داوان، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)، وذلك لبحث التعاون ونقل الخبرات والممارسات في قطاع التعدين المصري.

حضر اللقاء السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر في السعودية، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

التزام قطاع التعدين المصري بمعايير الحوكمة البيئة 

أكد الوزير حرص قطاع التعدين المصري على الالتزام بالمعايير الدولية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مستعرضًا حزمة التعديلات التشريعية والتنظيمية الحديثة التي أقرتها الوزارة مؤخرًا، والتي شملت إصلاح الإطار المالي ونظم التراخيص بما يتوافق مع المعايير العالمية.

و تم التأكيد علي أهمية بحث أوجه التعاون الفني مع قطاع التعدين المصري من خلال نقل التكنولوجيا، وتطبيق معايير السلامة، وتعزيز الكفاءة.

ووجه الوزير الدعوة لرئيس المجلس الدولي للتعدين والمعادن ICMM لزيارة مصر والمشاركة في منتدي مصر للتعدين في سبتمبر القادم كمتحدث رئيسي

من جانبه، أعرب داوان عن تقديره للتطورات الهامة والمتسارعة التي يشهدها قطاع التعدين المصري، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات الأساسية، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، والإمكانات البشرية المؤهلة، والموارد الطبيعية الوفيرة، إلى جانب الإطار التشريعي الداعم، الأمر الذي يهيئ البيئة لتحقيق نمو مستدام ومستمر في هذا القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية التعديلات التشريعية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان المعايير العالمية قطاع التعدين المصري وزير البترول والثروة المعدني
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

نصائح للتخلص من روائح القلي في المطبخ بالشتاء

خدمات

المزيد

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الخردة بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

قفزة لـ الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

استقرار سعر الأرز بالسوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان لعام 1447 وفقا للحسابات الفلكية والشرعية

المزيد
الجريدة الرسمية