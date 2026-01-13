وزير البترول يشارك في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين بالرياض

18 حجم الخط

​شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا عن مصر، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين، التي عُقدت برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بندر الخريف، وبمشاركة وزراء ومسئولي قطاع التعدين من 100 دولة، إلى جانب 70 من قادة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتعدين والتمويل.

مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد

يعقد الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعدين، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، تحت شعار "المعادن… مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، والذي يشهد مشاركة مصرية رفيعة المستوى من قطاع التعدين، بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لعرض وترويج فرص الاستثمار، في ضوء الإصلاحات والحوافز الجديدة والمقومات التي تدعم جذب مزيد من الاستثمارات للبحث عن المعادن واستغلالها في مصر.

المشاركة تهدف الي نقل الخبرات وجذب استثمارات جديدة

واكد الوزير أن مشاركة مصر في النسخة الماضية من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض كانت فرصة مهمة لنقل الخبرات والنماذج المتطورة والتى ساعدت على دعم جهود تطوير الإطار التشريعي الجاذب للاستثمار في قطاع التعدين، وكذلك دعم برامج بناء القدرات البشرية وتدريب وتأهيل كوادر التعدين بنماذج اكثر تقدمًا ومواكبة للممارسات العالمية.

​ناقش الاجتماع أولويات التعاون الدولي في قطاع التعدين، وشملت سلاسل إمداد المعادن، وتمويل البنية التحتية، وبناء القدرات البشرية، إلى جانب تعزيز الشفافية والاستدامة في قطاع التعدين.

وتطرقت المناقشات إلى تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات ودفع دور قطاع التعدين في التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.