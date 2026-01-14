الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع شلمبرجير العالمية التعاون في مجال المعادن الحيوية

بدوي أثناء اللقاء،
بدوي أثناء اللقاء، فيتو
18 حجم الخط
ads

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالسيد نيكولاس لوجانسكي رئيس نشاط التعدين بشركة SLB (شلمبرجير)، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية.

مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية 

وخلال الاجتماع تم استعراض توجه الشركة العالمية القوي نحو نشاط التعدين منذ عام 2024 من خلال تطبيق خبراتها وحلولها التكنولوجية، في مجال المعادن الحيوية لدعم التحول الطاقي، خاصة معدن الليثيوم، والذي أبدت الشركة العالمية إهتمامًا كبيرًا بالعمل في تقييم إمكانياته واستخراجه في مصر.

كما ناقش الاجتماع إجراء تجارب جديدة في الصحراء الشرقية والتنسيق مع قطاع البترول والثروة المعدنية المصري لإجراء تجارب جديدة في منطقة الصحراء الشرقية بشأن هذا المعدن الحيوي القابل للاستخلاص من المحاليل الملحية المصاحبة لإنتاج البترول والغاز من الآبار.

وأوضح الوزير أن جذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة أصبح أولوية، لدعم العمل في مجال المعادن الحيوية.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون في توفير الحلول التكنولوجية التي تساعد علي تحسين البصمة البيئية للعمليات التعدينية وخاصة من خلال التعامل مع المياه المستخدمة في هذه العمليات.

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية البصمة البيئية التكنولوجيا الحديثة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الصحراء الشرقية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية هيئة الثروة المعدنية مؤتمر التعدين الدولي

مواد متعلقة

​وزير البترول يبحث مع "كيه جي إتش إم" البولندية فرص التعاون في إنتاج النحاس

وزير البترول يبحث مع رئيس المجلس الدولي للتعدين سبل نقل الخبرات

وزير البترول يبحث مع وفد الطاقة العماني تبادل الخبرات بمجال التعدين

وزير البترول يشارك في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين بالرياض

البترول تضبط وكيل محطات قام بتهريب مليون و144 ألف لتر سولار وتحيله للنيابة

رشيد للبترول تناقش خطتها لمضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2030

البترول توقع مذكرتي تفاهم وتقديم الخبرات الفنية المصرية لقطاع الطاقة السورى

وزير البترول يشهد توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدني
ads

الأكثر قراءة

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

أمم أفريقيا، ساديو ماني يتقدم بالهدف الأول لمنتخب السنغال في شباك مصر

بلومبرج: كبرى شركات الحديد في مصر ترفع أسعارها بداية من غد الخميس

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أوقات الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

أمين الفتوى يوضح الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية