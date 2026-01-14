​وزير البترول يبحث مع "كيه جي إتش إم" البولندية فرص التعاون في إنتاج النحاس

18 حجم الخط

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع كلاوديا كوزلوفسكا، نائب مدير إدارة تطوير المشروعات الخارجية بقطاع الأصول الدولية بشركة "كيه جي إتش إم" البولندية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، حيث بحث وزير البترول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والشركة في قطاع التعدين.

الاستفادة من الخبرات البولندية في تعظيم ثروات مصر التعدينية

​وشهد اللقاء استعراضًا لإمكانات الشركة البولندية كمنتج عالمي رئيسي للنحاس والفضة، فضلًا عن خبراتها في إنتاج الذهب والموليبدينوم والنيكل عبر عملياتها الممتدة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

دعم خطط مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية

وبحث الجانبان فرص الاستفادة من هذه الخبرات العالمية في دعم خطط مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، لاسيما خامات النحاس والمعادن المرتبطة بها.

​وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الكيانات العالمية الكبرى لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الابتكار في قطاع التعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

​من جانبها، أعربت السيدة كلاوديا كوزلوفسكا عن اهتمام الشركة بمتابعة التطورات التشريعية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره مصر حاليًا في قطاع التعدين، مؤكدةً تطلع الجانب البولندي لدراسة الفرص الواعدة التي تتماشى مع إستراتيجية الشركة في التوسع والنمو المستدام، لافتةً إلى تبني معايير الاستدامة والإدارة البيئية الحديثة في مناجم الشركة حول العالم.

