الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

​وزير البترول يبحث مع "كيه جي إتش إم" البولندية فرص التعاون في إنتاج النحاس

التعدين، فيتو
التعدين، فيتو
18 حجم الخط
ads

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع كلاوديا كوزلوفسكا، نائب مدير إدارة تطوير المشروعات الخارجية بقطاع الأصول الدولية بشركة "كيه جي إتش إم" البولندية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، حيث بحث وزير البترول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والشركة في قطاع التعدين.

 

الاستفادة من الخبرات البولندية في تعظيم ثروات مصر التعدينية 

 

​وشهد اللقاء استعراضًا لإمكانات الشركة البولندية كمنتج عالمي رئيسي للنحاس والفضة، فضلًا عن خبراتها في إنتاج الذهب والموليبدينوم والنيكل عبر عملياتها الممتدة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

دعم خطط مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية

وبحث الجانبان فرص الاستفادة من هذه الخبرات العالمية في دعم خطط مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، لاسيما خامات النحاس والمعادن المرتبطة بها.

​وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الكيانات العالمية الكبرى لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الابتكار في قطاع التعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

​من جانبها، أعربت السيدة كلاوديا كوزلوفسكا عن اهتمام الشركة بمتابعة التطورات التشريعية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره مصر حاليًا في قطاع التعدين، مؤكدةً تطلع الجانب البولندي لدراسة الفرص الواعدة التي تتماشى مع إستراتيجية الشركة في التوسع والنمو المستدام، لافتةً إلى تبني معايير الاستدامة والإدارة البيئية الحديثة في مناجم الشركة حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية التكنولوجيا الحديثة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المناخ الاستثماري المشروعات الخارجية أمريكا الشمالية والجنوبية أوروبا وأمريكا الشمالية كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وزير البترول والثروة المعدني

مواد متعلقة

وزير البترول يبحث مع رئيس المجلس الدولي للتعدين سبل نقل الخبرات

وزير البترول يبحث مع وفد الطاقة العماني تبادل الخبرات بمجال التعدين

وزير البترول يشارك في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين بالرياض

البترول تضبط وكيل محطات قام بتهريب مليون و144 ألف لتر سولار وتحيله للنيابة

رشيد للبترول تناقش خطتها لمضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2030

البترول توقع مذكرتي تفاهم وتقديم الخبرات الفنية المصرية لقطاع الطاقة السورى

وزير البترول يشهد توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدني

الحكومة: برنامج الاستكشاف عام 2026 يتضمن حفر أكثر من 100 بئر للبترول والغاز
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

أمريكا توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

خدمات

المزيد

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأسواق وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي لسورة الزلزلة، التعجب من أهوال يوم القيامة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

المزيد
الجريدة الرسمية