البترول تضبط وكيل محطات قام بتهريب مليون و144 ألف لتر سولار وتحيله للنيابة

استمرارًا لجهود الهيئة المصرية العامة للبترول لضبط عمليات نقل وتداول المنتجات البترولية والحد من التلاعب والانحرافات، واصلت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة حملاتها بالأسبوع الأول من يناير.

تهريب السولار خارج منظومة البيع القانونية

تمكنت من إحباط محاولة جديدة للتربح غير الشرعي من المنتجات البترولية، وضبطت بواسطة منظومة التتبع الرقمية، وكيلًا لعدد من المحطات بجنوب مصر، يقوم بتهريب السولار المخصص لمحطاته للبيع للجمهور بواسطة سيارات صهريجية لمناطق جبلية حدودية، وبالرغم من سابقة اتهامه وتحويله للنيابة الأشهر الماضية، فقد تم رصد قيامه مجددًا بتهريب 22 شحنة بإجمالي مليون و144ألف لتر سولار، وتقرر إلغاء ترخيصه نهائيًا بعد تغريمه ما يزيد على 36 مليون جنيه وإحالته مجددا للنيابة العامة.

ولمكافحة ظاهرة نقاط تموين الوقود غير المرخصة، فقد تم ضبط 3 نقاط بواقع اثنتين بمحافظة الشرقية على طريقي الشبراوين بههيا، وبيشا بالزقازيق، وآخري بقرية الزرقا في دمياط، ويتم حاليًا إزالتها، كما تم ضبط مؤسسة بدمياط تروج لإنشاء تلك النقاط غير المرخصة للتربح غير الشرعي من البنزين والسولار، وتزاول أعمال الدمغ والموازين دون تصريح، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

قصور في بعض مصانع تعبئة البوتجاز

وخلال المرور علي مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز، تم رصد قصور في مصنع بكفر الدوار يتعلق بنقص العمالة، وعدم اختبار سلامة الأسطوانات، وتعطل الموازين، وضعف إجراءات السلامة والصيانة والتحميل، وتم إخطار الشركة المسئولة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على 25 محطة وقود بالبحيرة ودمياط والبحر الأحمر، ورصدت مخالفات منها عشوائية توصيلات الكهرباء، وانتشار مسببات الاشتعال والخردة ، ونقص وتلف مهمات الإطفاء، وتم إخطار شركات التسويق بسرعة التصحيح والإفادة.

