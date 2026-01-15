خسارة السنغال تفتح باب الجدل حول مستقبل العميد مع المنتخب

18 حجم الخط

عقب الخسارة التي مني بها المنتخب المصري أمس أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا، ترددت أنباء عن نية اتحاد الكرة في الإطاحة بحسام حسن من قيادة المنتخب، وتزايدت نغمة الإطاحة بحسام حسن بعد اتفاق اتحاد الكرة مع مدرب الماني لقيادة المنتخب مثلما تردد.

ووفقًا للعقد المبرم بين العميد اتحاد الكرة، ضمن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، الاستمرار فى القيادة الفنية للفراعنة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعدما حصد بطاقة التأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا 2025.

وينص تعاقد اتحاد الكرة مع حسام حسن على استمراره فى قيادة الفراعنة حال قيادة المنتخب للدور نصف النهائى بأمم أفريقيا، وهو ما نجح فيه حسام حسن بعدما فاز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3 - 2 فى المباراة التى جمعتهما، فى ربع نهائى البطولة.

كما أكد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات سابقة أن الوصول لـ نصف نهائى أمم أفريقيا سيكون مرضيا لمجلس الإدارة الحالى، وسيدعم الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن استعدادا لكأس العالم 2026.

حقيقة التعاقد مع مدرب ألماني

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الاتفاق مع مدرب ألماني ليس لقيادة منتخب مصر ولكنه من أجل مرحلة جديدة متطورة لتولي منصب مدير فني الجبلاية خلال الفترة القادمة ووضع إستراتيجية مع منتخبات الناشئين وهو ما يحتاجه الاتحاد مستقبلا.

ويخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، على برونزية بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2025)، المقامة حاليًّا في المغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

تقام مباراة مصر ونيجيريا يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي ما يلي تاريخ مباريات مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية:

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا في الكان

عدد المباريات: 9

فوز مصر: 2

فوز نيجيريا: 4

التعادل: 3

أهداف مصر: 13

أهداف نيجيريا: 12

نتائج المواجهات تفصيليا

غانا 1963

مصر (6) – (3) نيجيريا – دور المجموعات

إثيوبيا 1976

مصر (2) – (3) نيجيريا – الدور النهائي

نيجيريا 1980

مصر (0) – (1) نيجيريا – دور المجموعات

كوت ديفوار 1984

مصر (2) 7 – 8 (2) نيجيريا – نصف النهائي

المغرب 1988

مصر (0) – (0) نيجيريا – دور المجموعات

الجزائر 1990

مصر (0) – (1) نيجيريا – دور المجموعات

تونس 1994

مصر (0) – (0) نيجيريا – دور المجموعات

أنجولا 2010

مصر (3) – (1) نيجيريا – دور المجموعات

الكاميرون 2021

مصر (0) – (1) نيجيريا – دور المجموعات

وخسر المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب السنغال في المباراة التي جمعت بينهما عشية الأربعاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من كان 2025.

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

