فوائد الزبادي اليوناني يحمي من أمراض القلب وينظم السكر بالدم

18 حجم الخط

فوائد الزبادي اليونانى، الزبادي اليوناني أصبح من أكثر أنواع الزبادي شهرة في السنوات الأخيرة لما يتمتع به من قوام كثيف وطعم غني وفوائد صحية عديدة.

وفوائد الزبادى اليونانى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية خاصة أنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم وفيتامين د، وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الزبادى اليونانى، يتميز بأنه مصفى لإزالة جزء كبير من الماء ومصل اللبن، مما يجعله أكثر تركيز في البروتين وأقل في الكربوهيدرات مقارنة بالزبادي العادي، وهو نوع من الزبادي يصفى أكثر من مرة للتخلص من السوائل الزائدة (الشرش)، لذلك يكون أكثر سماكة وكريمي الملمس، وعملية التصفية هذه تجعل قيمته الغذائية أعلى من الزبادي التقليدي، وتزيد نسبة البروتين وتقلل نسبة اللاكتوز والسكريات.

فوائد الزبادي اليوناني

فوائد الزبادي اليوناني

وأضافت مرام، أن من فوائد الزبادي اليونانى:-

مصدر جيد للبروتين عالي الجودة، وهو عنصر أساسي في بناء وتقوية العضلات، وإصلاح الأنسجة بعد المجهود البدني، والشعور بالشبع لفترات أطول، لذلك فهو خيار رائع للرياضيين، ولمن يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن أو لزيادة الكتلة العضلية.

يساعد في إنقاص الوزن والشعور بالشبع، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ونسبة منخفضة من السكريات، ودهون مشبعة قليلة في الأنواع قليلة الدسم، ما يساعد على تقليل الشهية، وتجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، والتحكم في الوزن بطريقة طبيعية، كما أن قوامه الكثيف يعطي إحساس أكبر بالامتلاء مقارنة بالزبادي العادي.

الزبادي اليوناني يحتوي على البروبيوتك وهي بكتيريا نافعة تساعد على تحسين عملية الهضم، وتقليل الإمساك والانتفاخ، ودعم صحة القولون، وتقوية المناعة المعوية، كما قد يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي عند بعض الأشخاص.

وجود البكتيريا النافعة والبروتينات والمعادن يجعل الزبادي اليوناني داعم للمناعة، حيث يساعد على مقاومة العدوى، وتحسين توازن البكتيريا داخل الأمعاء المرتبط بالمناعة، وتعزيز امتصاص المغذيات الضرورية للجسم.

مصدر مهم للكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان في بناء العظام، والوقاية من هشاشة العظام، وتقوية الأسنان، ودعم وظيفة العضلات والأعصاب، ولذلك فهو غذاء مهم للأطفال وكبار السن والنساء بعد سن الأربعين.

مناسب لمرضى حساسية اللاكتوز بدرجة أكبر، بسبب عملية التصفية يقل محتوى الزبادي اليوناني من اللاكتوز، لذلك يكون أسهل في الهضم، وقد يناسب من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز بدرجة خفيفة إلى متوسطة

لكن من لديهم حساسية شديدة يجب استشارة الطبيب أولا.

لكن من لديهم حساسية شديدة يجب استشارة الطبيب أولا. يدعم صحة القلب، خاصة قليل الدسم منه، لأنه يقلل مستويات الكوليسترول الضار، ويدعم التوازن بين الدهون الصحية، ويساعد في التحكم في ضغط الدم بفضل البوتاسيوم والكالسيوم، ومع اتباع نظام غذائي متوازن يصبح عنصر مفيد للوقاية من أمراض القلب.

بفضل احتوائه على البروتين، وفيتامينات ب، والزنك، والبروبيوتك، يساعد على ترطيب البشرة من الداخل، وتقوية الشعر والأظافر، وتقليل علامات الإجهاد على الجلد، كما يستخدم في بعض الوصفات الطبيعية كقناع مغذى للبشرة.

يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم،وبسبب احتوائه على كمية أقل من الكربوهيدرات وسكريات الحليب، مع نسبة عالية من البروتين، حيث يبطئ امتصاص السكر، ويقلل نوبات الجوع المفاجئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.