طلاب الصف الثاني الثانوي عن امتحان اللغة الإنجليزية: في مستوى الطالب المتوسط (فيديو)

أجمع طلاب الصف الثاني الثانوي على أن امتحان اللغة الإنجليزية الذي انتهى منذ قليل جاء في مستوى الطالب العادي، مؤكدين أن الأسئلة اتسمت بالوضوح والسهولة النسبية، دون وجود تعقيدات أو أفكار غير متوقعة.

وأوضح عدد من الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة ومطابقة لما تم تدريسه خلال العام الدراسي، خاصة في أجزاء القراءة (الفهم) والقواعد، حيث التزم الامتحان بنمط النماذج الاسترشادية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مسبقًا، ما ساعدهم على الإجابة بثقة واطمئنان.

امتحان اللغة الإنجليزية يراعي الفروق الفردية

وأشار الطلاب إلى أن الامتحان راعى الفروق الفردية بين المستويات المختلفة، إذ احتوى على أسئلة تناسب الطالب المتوسط، مع وجود بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تركيز ودقة في الفهم، لكنها لم تخرج عن الإطار العام للمنهج أو مستوى الطالب العادي.

كما أكد الطلاب أن زمن الامتحان كان مناسبًا لطبيعة الأسئلة، وأتاح لهم فرصة كافية للمراجعة قبل تسليم أوراق الإجابة، معربين عن ارتياحهم العام لمستوى الامتحان مقارنة ببعض الاختبارات السابقة.

يُذكر أن امتحانات الصف الثاني الثانوي تأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التقييم، وقياس نواتج التعلم الحقيقية لدى الطلاب، مع الالتزام بتدرج الصعوبة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

