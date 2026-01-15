تحذير عاجل من تعليم الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات

18 حجم الخط

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحذيرًا هامًا لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، بشأن منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل لجان الامتحانات، وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وحماية مستقبلهم الدراسي.



وأكدت المديرية، في بيان رسمي، خطورة تصوير أو نشر أو تسريب أوراق الامتحانات بأي وسيلة كانت، مشددة على أن هذه الأفعال تُعد مخالفات جسيمة يُعاقب عليها القانون.



عقوبة الغش

كما أوضحت تعليم الجيزة أن الغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه يعرّض الطالب إلى عقوبات قانونية وإدارية صارمة، قد تصل إلى الحرمان من أداء الامتحان، أو إلغاء المادة، أو المساءلة القانونية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر وسلبي على مستقبل الطالب الدراسي.



وشددت المديرية على أن الهدف من هذه التحذيرات ليس العقاب، بل حماية الطلاب، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والاستحقاق، وضمان أن يكون النجاح ثمرة جهد حقيقي يعكس قدرات الطلاب وطموحاتهم.



ودعت تعليم الجيزة الطلاب إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، مؤكدة أن الانضباط داخل اللجان هو السبيل الآمن لعبور موسم الامتحانات بنجاح وأمان.





