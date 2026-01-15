الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

السيسي يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال الرئيس السيسي: أصدق التهاني للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يمن علينا بالخير والأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

