السيسي يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال الرئيس السيسي: أصدق التهاني للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يمن علينا بالخير والأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

