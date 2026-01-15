الممثل العالمي ويل سميث يزور أهرامات الجيزة خلال إجازته في مصر

18 حجم الخط

زار الممثل العالمي ويل سميث اليوم منطقة أهرامات الجيزة لاستكشاف واحدة من أعظم معالم الحضارة الإنسانية.

زيارة الفنان العالمي ويل سميث للأهرامات

وكان في استقباله الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام ل المجلس الأعلى للآثار، الذي رحّب به وأطلعَه على أهم ما تحتويه هذه البقعة التاريخية من أسرار وآثار تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة بالإضافة إلى أهم الاكتشافات الأثرية على مستوى الجمهورية.

وفي بيان لها أكدت وزارة السياحة والآثار أن الفنان ويل سميث، أبدى خلال اللقاء، اهتمامًا بالغًا بالتفاصيل التاريخية والأثرية، كما وعد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالعودة إلى مصر مرة أخرى في فصل الربيع مع أسرته لزيارة مصر.

زيارة ويل سميث داخل هرم خوفو الأكبر

كما اصطحبه أشرف محي الدين، مدير عام آثار الجيزة، في جولة داخل هرم خوفو الأكبر حيث زار الحجرات الداخلية به وجميع ممراته كما التقط الصور التذكارية، معبّرًا عن إعجابه العميق بعظمة وتفرد الحضارة المصرية التي تركت بصمة لا تُمحى في سجل الحضارات الإنسانية.

وكان الممثل العالمي ويل سميث قد زار مصر في عام 2017 مع عائلته، حيث التقطوا صورًا أمام أهرامات الجيزة، كما أعربوا عن إعجابهم الشديد بجمالها وروعتها.

وتحتفل وزارة السياحة والآثار بعيد الأثريين في الرابع عشر من يناير من كل عام، وهو اليوم الذي شهد تعيين أول مصري رئيسًا لمصلحة الآثار، الدكتور مصطفى عامر، بعد أن كانت هذه المهمة قصرًا على الأجانب، في محطة تاريخية جسدت بداية مرحلة جديدة من الريادة الوطنية في مجال العمل الأثري.

وتأتي فكرة الاحتفال بعيد الأثريين ترسيخًا لقيم الانتماء والولاء لأرض مصر الغالية، وتقديرًا للدور الوطني الذي اضطلع به الأثريون الذين لم يدخروا جهدًا في الحفاظ على آثار وتراث مصر الحضاري، وأسهم بعضهم في إرساء قواعد الدراسات الأثرية بالجامعات المصرية منذ أكثر من مائة عام، فيما جاب آخرون المعابد والمقابر والصحاري، متتبعين خطى الأجداد في باطن الأرض ليكتشفوا كنوز أثرية أبهرت العالم وأحدثت صدى واسعًا في الأوساط العلمية والثقافية الدولية.

