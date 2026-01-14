الخميس 15 يناير 2026
مصنع تدوير المخلفات في مدينة 15 مايو يهدد حياة 500 ألف شخص (صور)

تعاني مدينة 15 مايو، التي يقطنها ما يقرب من نصف مليون نسمة، من أزمة بيئية وصحية متفاقمة نتيجة التلوث الحاد في الهواء، الناجم عن  مصنع لتصنيع الكمبوست والأسمدة الزراعية والوقود العضوي من المخلفات والقمامة داخل النطاق السكني للمدينة.
 

ويقوم المصنع بتجميع كميات ضخمة من المخلفات القادمة من مناطق غرب وجنوب القاهرة، ما يؤدي إلى تصاعد كثيف للدخان والأبخرة السامة الناتجة عن عمليات التصنيع والمعالجة، وهو ما تسبب في امتلاء سماء المدينة بالأدخنة الملوثة، مهددًا صحة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي.
 

مؤشرات تلوث خطيرة وفق بيانات الأرصاد
 

وبحسب مؤشرات جودة ونقاء الهواء الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، فقد سجلت منطقة 15 مايو نسب تلوث تجاوزت 300 نقطة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهي نسبة تصنف ضمن مرحلة الخطر الشديد، وتعد الأعلى مقارنة بعدد من المناطق الأخرى، ما يعكس حجم الكارثة البيئية التي تواجهها المدينة.
 

تحذيرات من تداعيات صحية جسيمة
 

وأكدت الدكتورة وفاء محمد، عضو مجلس أمناء مدينة 15 مايو، أن استمرار عمل المصنع داخل الكتلة السكنية يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، مطالبة الجهات المختصة بسرعة التدخل ونقل المصنع إلى منطقة صناعية بعيدة عن التجمعات السكانية.
 

وقالت: “نحن أمام أزمة بيئية حقيقية تهدد حياة المواطنين، ولا بد من اتخاذ قرار عاجل بنقل مصنع تدوير المخلفات خارج المدينة حفاظًا على صحة السكان والبيئة”.

