بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة (فيديو)

18 حجم الخط

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة ووصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA، والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية.

أكبر مشغلي الموانئ عالميًّا

وتقوم شركة "هاتشيسون" الصينية أحد أكبر مشغلي المواني عالميًّا بتشغيل المحطة ضمن تحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO- CMA، حيث يجري تطويرها لتصبح إحدى كبرى محطات الحاويات على مستوى جمهورية مصر العربية.

ويتم تنفيذها على مرحلتين تم بدء تشغيل المرحلة الأولى منها اليوم بطول رصيف حوالي 1.2 كليو متر، على أن تكون المرحلة الثانية بطول رصيف يصل إلى 1.4 كيلومتر.

تداول الحاويات بالمواني المصرية خاصةً ميناء السخنة

وتصل الطاقة الاستيعابية للمرحلتين إلى 3,5 مليون حاوية مكافئة سنويًّا، ويمكن لهذه المحطة استقبال سفن تجارية عملاقة بأطوال تصل لنحو 400 متر، وهو ما يدعم خطط وتوجهات الدولة لتعزيز تجارة الترانزيت وتداول الحاويات بـالمواني المصرية خاصةً ميناء السخنة الذي يعد من أكبر المواني على البحر الأحمر ويمثل بوابة الدخول للأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية.

وتقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم ويتابع هذه المشروعات العملاقة التي تضع مصر على خريطة النقل العالمية، كما يشكر جميع المسئولين الحكوميين وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.