أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل الخاصة بشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة، التي تشمل الإدارة والتشغيل والخدمات والمواصلات وأعمال الصيانة بالعاصمة الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة نشاط شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، وجهودها في إدارة وتطوير المدينة لتحقيق الهدف المنشود بها بأن تصبح نموذجًا متكاملًا ورائدًا للمدن الذكية المستدامة، موجهًا بضرورة بتشغيل الخدمات المختلفة بالمدينة في ظل الزيادة المتوالية للسكان بالعاصمة الجديدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وجود مجموعات طوارئ مستمرة للعمل على مدار اليوم بالكامل لمتابعة أعمال المرافق المختلفة، موجهًا أيضًا بالاهتمام بالأنشطة والفعاليات والاحتفاليات التي تُقام في العاصمة الجديدة، بما يسهم في الترويج لها، وزيادة الإقبال على السكن بها.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس خالد عباس الحرص على توفير مختلف الخدمات وزيادة عددها لا سيما في ضوء زيادة عدد السكان بالعاصمة الجديدة، منوهًا إلى أن هناك استمرارًا في تشغيل الخدمات وتحسينها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وهناك العديد من الخدمات الحكومية حاليا يتمتع بها سكان العاصمة الجديدة، مضيفًا أن الشركة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للسكان وكذا الزوار في القطاعات المختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة: إن عدد السكان في العاصمة يتزايد في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب سرعة توفير جودة الحياة للمواطنين بالعاصمة الجديدة، سواء ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات والصيانة وإدارة الخدمات والمسطحات الخضراء.

وأوضح المهندس خالد عباس أن العاصمة الجديدة استضافت أحداثًا وفعاليات فنية وثقافية ورياضية كبرى على مدار عام 2025، منوهًا إلى أنه يتم العمل على تدشين العديد من الاحتفاليات الكبرى بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ومن المُقرر إقامة فعاليات وحفلات كبرى للترويج للعاصمة الجديدة محليًا وعالميًا.

ونوّه "عباس" في هذا الشأن إلى أن عام 2025 شهد عددًا من الإنجازات التي تعكس الاهتمام بمختلف الخدمات المقدمة للسكان، ومنها افتتاح مدرسة وايكوم آبي الدولية، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الشركة ومؤسسات دولية تعليمية وصحية، وافتتاح متحف القراء بالمركز الثقافي الإسلامي، وكذا افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، وغيرها.

وأشار المهندس خالد عباس كذلك إلى حجم المسطحات الخضراء المتوافرة في العاصمة الجديدة، موضحًا أن هناك مشروعات سيتم افتتاحها في هذا الصدد، حيث يتم تجهيز مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الجديدة "النهر الأخضر" للافتتاح في الربع الثاني من هذا العام.

