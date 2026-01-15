الخميس 15 يناير 2026
رياضة

محمد حمدي يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا (صور)

محمد حمدي
محمد حمدي
أجرى مدافع نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول، محمد حمدي، اليوم الخميس، عملية جراحية في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي الأمامي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان محمد حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة بنين بالدور ثمن النهائي من كأس أفريقيا، قبل أن ينهي اتحاد الكرة بالتنسيق مع نادي بيراميدز إجراءات سفر اللاعب إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية هناك.

 

 

وكان لويس استيفاس أخصائي العلاج الطبيعي بنادي بيراميدز التحق بمحمد حمدي في مدينة ميونيخ الألمانية للتواجد بجانبه خلال إجراء الجراحة وحتى العودة إلى القاهرة لبدء المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من طلائع الجيش ووداع كأس عاصمة مصر

أمم أفريقيا، منتخب المغرب يحقق أرقام قياسية عديدة وإنجاز تاريخي للركراكي

ومن المقرر أن يستمر محمد حمدي للمتابعة مع الأطباء في ألمانيا بعد الجراحة حتى تحديد موعد عودته إلى القاهرة تحضيرا لبدء برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل.

شباب بيراميدز يخسر من بتروجيت بسباعية

حقق فريق بتروجيت فوزا كاسحا على نظيره فريق شباب بيراميدز بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس عاصمة مصر.

وسجل أهداف بتروجيت كل من: سكو سونكو (خمسة  أهداف) في الدقيقة 20 و24 و32 و87 و90+3، وبدر موسى في الدقيقة 40 ومصطفى البدري 2+45 من ركلة جزاء. 

