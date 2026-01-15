الخميس 15 يناير 2026
المصري يحسم صفقة مدافع الأهلي

حسم مسئولو نادي المصري البورسعيدي التعاقد مع مصطفى العش، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وعلم فيتو أن النادي المصري نجح في ضم مصطفى العش قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

ويواجه النادي الأهلي، نظيره طلائع الجيش، في اللقاء المقام حاليا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في اللقاء الذي يقام على إستاد السلام.

تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

 خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان - ياسين مرعي - محمد شكري.

 خط الوسط: بن رمضان  - حسين الشحات - محمد عبد الله - إبراهيم عادل.

 خط الهجوم: نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ودخل الأهلي المباراة وعينه على حصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات، مستفيدًا من الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها الفريق بعد الفوز الكبير في الجولة الماضية على حساب فاركو بنتيجة 4ـ1، وهو ما منح اللاعبين دفعة قوية قبل مواجهة اليوم.

في المقابل، يسعى فريق طلائع الجيش إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، ومحاولة الخروج بنتيجة تعزز من موقفه في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش 10 نقاط 

2- إنبي 9 نقاط 

3- فاركو 9 نقاط 

4- المقاولون العرب 8 نقاط 

5- غزل المحلة 7 نقاط 

6- الأهلي 6 نقاط 

7-  سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

الجريدة الرسمية