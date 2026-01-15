رومانو يكشف حقيقة اقتراب ليفربول من ضم بديل صلاح في الانتقالات الشتوية

18 حجم الخط

يسعى ليفربول الإنجليزي، لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع مستوى عدد من اللاعبين والتكهنات بشأن رحيل عدد آخر من النجوم على رأسهم محمد صلاح نجم منتخب مصر.

وكشف فابريزيو رومانو، صحفي شبكة "سكاي سبورتس" عن آخر التطورات المتعلقة بميركاتو ليفربول الشتوي، وسعي الريدز لتدعيم صفوفه بلاعب في خط الهجوم تحسبًا لرحيل محمد صلاح.

ويعتبر يان ديوماندي، جناح نادي لايبزيج، من بين أبرز المرشحين لتعويض محمد صلاح في ليفربول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تألق اللاعب الإيفواري بشكل ملحوظ مع لايبزيج الألماني هذا الموسم، واستمر تألق اللاعب في كأس أمم إفريقيا التي تقام في المغرب، خلال تواجده مع منتخب كوت ديفوار.

وقال رومانو عبر قناته على "يوتيوب": "إذا سألتموني: هل تعتقدون أن يان ديوماندي سيرحل عن لايبزيج في الصيف؟ فالجواب نعم''.

واختتم رومانو: ''أما إذا سألتموني هل سينتقل ديوماندي في يناير؟ فأعتقد أن الأمر سيكون معقدًا، لأن لايبزيج جنى أموالًا طائلة الصيف الماضي، من بيع أوبيندا، سيسكو، تشافي سيمونز، لذا فهم ليسوا بحاجة إلى المال الآن، لكن الوضع قد يختلف في الصيف''.

وكان ديوماندي قد اعترف في وقت سابق، بحبه الكبير لليفربول، معلنًا على الملأ قبل عدة أيام بأنه يحلم في الللعب بأنفيلد.

انفراجة في مفاوضات ليفربول لضم بديل محمد صلاح

كما اقترب ليفربول الإنجليزي، من حسم صفقة جديدة من نادي باريس سان جيرمان، لخلافة محمد صلاح نجم الريدز في مركز الجناح الأيمن.

وكشفت صحيفة ليكيب، أن هناك شكوكًا حول استمرار برادلي باركولا مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، حيث قد يغادر اللاعب نادي العاصمة الفرنسية خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن كلًا من بايرن ميونخ وكذلك ليفربول، قد أبديا اهتمامًا بالتوقيع مع باركولا خلال فترة الميركاتو الصيفي العام الماضي، وقد يكون باركولا بديلًا لمحمد صلاح في ليفربول خلال الصيف المقبل، مع احتمالية مغادرة ابن الـ33 عامًا ملعب آنفيلد مع نهاية هذا الموسم.

ويعتبر مصير محمد صلاح غير معروف حتى الآن سواء بالبقاء أو الرحيل، خصوصًا في ظل تواجد اللاعب مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

محمد صلاح يمر بموسم صعب مع ليفربول، وذلك في ظل تواجده كبديل مع الريدز، مما أثار أزمة بين اللاعب والمدير الفني آرني سلوت.

وأشار محمد صلاح مسبقًا إلى أن علاقته مع سلوت قد تدمرت، متهمًا إدارة ليفربول بعدم تنفيذ الوعود المقدمة له، وبأنه قد تم تقديمه ككبش فداء لتبرير تراجع نتائج النادي الإنجليزي هذا الموسم.

وارتبط محمد صلاح بالذهاب إلى الدوري السعودي، قبل أن يشاع أن النجم المصري رغبته هي الاستمرار في اللعب في الدوريات الأوروبية.

