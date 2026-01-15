المصري يبحث عن هدف التعادل أمام الزمالك بعد مرور 60 دقيقة (صور)

18 حجم الخط

يتقدم فريق الزمالك، على نظيره المصري، بنتيجة 1-0، بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء.

تشكيل الزمالك أمام المصري

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط: يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وبارون أوشينج وأحمد صفوت ومحمود عصام الحصري وأنس وائل وعمار ياسر وحازم أسامة وأحمد شريف وناصر منسي.

تشكيل المصري البورسعيدي ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد منصور، محمد هاشم، زياد فرج، عمرو سعداوي

خط الوسط: عمر الساعي، موجيشا، عبدالوهاب نادر

خط الهجوم: حسن علي، أحمد شرف، كريم بامبو

حكام مباراة الزمالك والمصري بكأس عاصمة مصر

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الزمالك والمصري، تحكيميا إلى محمود ناصف كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي أحمد عبد المنعم وكيرلس نزيه مساعدين أول وثان، محمد عبد العواض حكما رابعا، أما تقنية الفيديو يتولها محمد عبد العزيز، ويساعده أحمد لطفي.

موقف الزمالك والمصري بمجموعات كأس عاصمة مصر

يحتل الزمالك المركز قبل الأخير من المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، بينما المصري البورسعيدي يتربع على قمة المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 11 نقطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال الشهر الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات.

الزمالك والمصري في كأس الرابطة

يختتم نادي الزمالك اليوم الخميس 15 يناير مشواره في كأس الرابطة بمباراة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي.

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره إنبي يوم الثلاثاء 20 يناير، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قد يطرأ عليه بعض التعديلات من قبل رابطة الأندية.

كما يختتم الزمالك منافسات الشهر محليًّا بمواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء 28 يناير.

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

