3 أندية أوروبية كبيرة تتصارع للتعاقد مع عمر مرموش

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي جالطة سراي تواصل جهودها الكبيرة بهدف تدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

عمر مرموش مرشح للانتقال إلى جالطة سراي التركي

وأوضح موقع "haberler" التركي أن جالطة سراي يستهدف التعاقد مع المهاجم المصري الدولي عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ولفت الموقع إلى أن وكيل اللاعبين الإيطالي جورج جاردي، اقترح اسم مرموش على إدارة النادي التركي، مستغلًا رغبة اللاعب في الحصول على فرص لعب أكبر بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025.

تراجع أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي

واستعرض الموقع أرقام مرموش (26 عاما) مع مانشستر سيتي، موضحا أنه شارك في 15 مباراة فقط في فريق بيب جوارديولا هذا الموسم بجميع المسابقات، مسجلا هدفا واحدا وصانع آخر، فيما بلغ مجموع دقائقه 389 دقيقة فقط.

وأشار الموقع إلى أن هذه الأرقام أثارت تكهنات حول إمكانية مغادرة مرموش للفريق الإنجليزي مؤقتا بحثا عن دقائق لعب منتظمة، خاصة مع مشاركته الحالية في كأس أمم أفريقيا 2025 مع منتخب مصر.

أستون فيلا وتوتنهام يرغبان في التعاقد مع مرموش

واعتبر الموقع أن حسم الصفقة لن يكون أمرا سهلا على جالطة سراي، حيث يُفضل مرموش البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصا بعد أن حظي باهتمام أندية مثل أستون فيلا وتوتنهام.

ومع ذلك، يستعد جالطة سراي لتقديم عرض رسمي للإعارة إلى مانشستر سيتي، في خطوة قد تُمثل صدمة انتقالية إذا نجحت، نظرا لقيمة اللاعب السوقية العالية وتاريخه التهديفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.