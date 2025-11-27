الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صناعات الطباعة والتغليف تنظم ورشة عمل حول المواصفات والجودة

نديم إلياس
نديم إلياس
أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، عن تنظيمها ورشة عمل بعنوان “المواصفات والجودة: مواصفة الأيزو العالمية TC 130 الخاصة بطرق الطباعة”، وذلك يوم الأحد 7 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وقالت الغرفة: إن هذه الورشة ضمن جهود الغرفة لتعزيز ثقافة الجودة في جميع مراحل الإنتاج الطباعي والتغليفي.

صورة ارشيفية 
صورة ارشيفية 

المعايير والمواصفات القياسية لطرق الطباعة المختلفة

وتركز الورشة على التعريف بأهم المعايير والمواصفات القياسية لطرق الطباعة المختلفة، وشرح الحقوق والواجبات المتعلقة بالجودة، بالإضافة إلى توضيح كيفية تطبيق بنود المواصفة داخل المطابع لضمان رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق رضا العملاء.

وقال المهندس نديم إلياس، رئيس الغرفة: “نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعريف أعضاء الغرفة وأصحاب المصلحة بأحدث المعايير والمواصفات القياسية للطباعة، سواء أوفست أو ديجيتال أو فلكسو أو روتو جرافيور، بما يسهم في تحسين نظم الجودة والإنتاجية”.

وأضاف إلياس أن “جودة المطبوع  أسلوب إنتاج مستمر يهدف إلى الارتقاء بمستوى الطباعة طبقًا لمواصفات الأيزو العالمية، محليًا وتصديريًا، ونأمل أن تكون الورشة منصة لتبادل الخبرات وتطوير الأداء داخل القطاع”.

“الطباعة والتغليف” تستهدف نموًا فى صادرات القطاع 10% العام المقبل

وطبقا لمواصفات نديم إلياس، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، فإن الغرفة تستهدف تحقيق زيادة 10% في صادرات القطاع خلال العام المقبل، لترتفع من مليار دولار حاليًا إلى 1.1 مليار دولار، مع التركيز على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

إتحاد الصناعات غرفة صناعات الطباعة والتغليف المواصفات والجودة “الطباعة والتغليف نديم إلياس رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية مواصفة الايزو العالمية

