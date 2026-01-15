صحيفة هندية: أي هجوم أمريكي على إيران يزيد من الفوضى بالشرق الأوسط

18 حجم الخط

حذرت جريدة "ذا هيندو" الهندية، من أن أي تدخل عسكري محتمل للولايات المتحدة ضد إيران سيؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط وزيادة معاناة المدنيين، بدلا من حل الأزمة الإيرانية.

وقالت الجريدة الهندية في افتتاحيتها: الاحتجاجات المتكررة التي تشهدها إيران تكشف عن نقاط ضعف هيكلية، بينما أظهرت الدولة قدرة محدودة على معالجة شكاوى المواطنين. لكن الحل ليس حملة قصف عسكرية أمريكية جديدة.

أجهزة الأمن الإيرانية تحافظ على ولائها للنظام

وأضافت: يتعرض قادة النظام الحاكم في إيران لضغوط، لكن من الخطأ افتراض أنهم معزولون داخليا؛ فقد صوت حوالي 30 مليون شخص، أي نحو 50% من الناخبين، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وفي 12 يناير 2026، خرج آلاف الإيرانيين في مسيرات مؤيدة للحكومة. وعلى الرغم من القصف الإسرائيلي والاحتجاجات المستمرة وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا توجد انقسامات بشأن ولاء أجهزة الأمن.

الهجمات الأمريكية تسقط الشرق الأوسط في فوضى

وأوضحت الجريدة أن أي هجوم أمريكي يستهدف تغيير النظام سيخاطر بدفع المنطقة نحو فوضى أكبر أو إدخال إيران في دوامات طويلة من العنف.

وتابعت: "العملية العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من معاناة الشعب، وأي شخص لديه معرفة ولو سطحية بغزوات الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وليبيا يعلم أن حروب تغيير النظام لا تحل الأزمات السياسية الداخلية".

واختتمت الجريدة افتتاحيتها قائلة: تبدو الولايات المتحدة مستعدة لتكرار سيناريو فنزويلا المرفوض والخطير، والمهتمون حقا بمستقبل إيران يجب عليهم الانخراط مع حكامها وتشجيع الإصلاح الحقيقي بدلا بدلًا من الضغط عليهم.

رفض تركي لأي عمل عسكري ضد إيران

إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن آماله في تسوية الخلافات بين واشنطن وطهران عبر المفاوضات، مؤكدا معارضته لأي حلول عسكرية.

وقال فيدان في تصريحات إعلامية: سنواصل المبادرات الدبلوماسية بشأن إيران والأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار، ولن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.