وزيرا قطاع الأعمال والبترول يبحثان تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ودعم مشروعات الأسمدة والنسيج

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بالمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار تكامل الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المشترك بين الوزارات.



تناول اللقاء استعراض خطط عمل وزارة قطاع الأعمال العام والجهود الجارية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والخامات التعدينية المتوافرة لدى عدد من الشركات التابعة، مع التركيز على رفع درجة تركيز ونقاوة المواد الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال تطبيق عمليات تصنيعية متقدمة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية.

للشركة القابضة للصناعات المعدنية

وشهد الاجتماع مناقشة عددا من المشروعات الاستراتيجية في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي، من بينها مشروع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستخدام الطفلة الزيتية وخام الفوسفات، بالتعاون بين شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) والجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

كما تم بحث مشروع آخر لشركة النصر للتعدين يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويواكب الطلب المحلي والعالمي.



كما ناقش الجانبان التنسيق لتسريع إمداد عدد من المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالغاز الطبيعي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري الانتهاء منها، والتي تمثل خطوة محورية في استكمال تطوير شركة غزل المحلة ورفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية.



وأكد الوزيران أهمية تعميق التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد، ويدفع بمعدلات النمو الصناعي، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

