القبض على تيك توكر بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانع محتوى على منصة تيك توك، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بعد ادعائه القدرة على معرفة الغيب ونشر مقاطع فيديو تهدف للنصب على المواطنين.



وكشفت التحريات أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام المتهم بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، يتظاهر فيها بممارسة أعمال الدجل، لإيهام المواطنين بقدرته على معرفة الغيب وجذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وبالفحص، تم تحديد وضبط المتهم وبحوزته هاتفين محمولين، أظهرت الفحوصات احتوائهما على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي. وعقب مواجهته، أقر بتصوير ونشر المقاطع لأغراض تحقيق أرباح مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

