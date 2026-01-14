الأربعاء 14 يناير 2026
اقتصاد

حسن الخطيب يناقش مع رئيس "سكاتك" خطط الشركة لزيادة وتنويع استثماراتها في مصر

التقى  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلًّا من إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى القاهرة، وتيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لبحث خطط شركة سكاتك للتوسع في استثماراتها بالسوق المصري، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والحلول المستدامة.

 حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

 

استعرض اللقاء مشروعات التعاون بين مصر وشركة سكاتك فى مجال الطاقة الشمسية، وبما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في دعم جهود مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المستهدف بحلول عام 2030.

وأكد  حسن الخطيب أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، موضحًا أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وبنية أساسية مؤهلة لاستيعاب مشروعات كبرى في هذا المجال.

وأشار  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى حرص الوزارة  على دعم خطط الشركات العالمية الرائدة للتوسع في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتوفير الأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، وضمان استدامتها على المدى الطويل.

ولفت الوزير الى أن اللقاء تناول خطط شركة سكاتك لزيادة وتنويع استثماراتها في مصر، خاصة في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وإنشاء مراكز بيانات خضراء تعتمد على مصادر نظيفة للطاقة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل البصمة الكربونية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدعم توجهات الشركة الاستثمارية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة، وضمان سرعة الإجراءات، بما يسهم في تحويل هذه الخطط إلى مشروعات قائمة تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، قال إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى القاهرة، ان بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مشيرًا إلى أن الشراكات مع شركات نرويجية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

وبدوره، أعرب تيرجي بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، عن تقدير الشركة للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، موضحًا أن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا لاستثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل وضوح الرؤية الحكومية والفرص الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة والحلول الخضراء.

