هيئة الرقابة المالية تكرم البنك التجاري الدولي لتصدره تقييم تقارير الإفصاح

كرّمت الهيئة العامة للرقابة المالية البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) لتصدره نتائج التقييم الفني لتقارير الإفصاح عن الاستدامة والمناخ، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المرتبطة بالمخاطر والآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD).

ويأتي هذا التكريم تزامنًا مع إصدار البنك التجاري الدولي تقريره الثالث حول البيئة والمجتمع والحوكمة والبيانات والرقمنة (ESGDD)، والذي يعكس التزام البنك المستمر بتطوير ممارسات الإفصاح منذ عام 2015، والاعتماد على أفضل المعايير والأطر المحلية والدولية في تقارير الاستدامة.

وفي هذا السياق، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في استراتيجية البنك ونماذج أعماله وهياكل الحوكمة لديه، مشيرًا إلى أن دمج مبادئ الاستدامة تواكب احتياجات العملاء ودعم انتقالهم نحو نماذج أعمال أكثر استدامة، من خلال حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية.

من جانبه، شدد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية دمج اعتبارات الاستدامة والمخاطر المناخية في منظومة الإفصاح المؤسسي، لما لذلك من دور محوري في تعزيز كفاءة الأسواق المالية ودعم ثقة المستثمرين.

أهمية التزام الشركات المقيدة بتقديم معلومات متكاملة

ومن جهته، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن سوق رأس المال يلعب دور محوري في دعم الإفصاحات عالية الجودة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات المقيدة بتقديم معلومات متكاملة تعكس المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وتعكس نتائج التقييم المكانة الريادية للبنك التجاري الدولي في مجال الإفصاح عن الاستدامة والمناخ، ودوره الفاعل في دعم التحول نحو قطاع مالي أكثر شفافية واستدامة.

