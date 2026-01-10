السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

الفضة
الفضة
18 حجم الخط

أسعار الفضة في مصر، ارتفعت أسعار الفضة خلال حركة تداولات اليوم السبت 10 يناير 2026 بجميع العيارات بنحو 10 جنيهات، وفق آخر تحديث للأسعار داخل الأسواق.

وتعد الفضة من المعادن التي تظهر آفاقا واعدة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما تشهد طلبا عالميًّا خلال الأشهر الماضية من المستثمرين والمصانع، حيث أثبت المعدن الأبيض نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي. 

 

سبائك الفضة - فيتو 
سبائك الفضة، فيتو 

الفضة تتحرك ضمن اتجاه صاعد

يجمع الخبراء على أن الفضة صارت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل عام.

كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب. 

سعر جرام الفضة عيار 999 

سجل جرام الفضة عيار 999 حوالي 130 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 925

سجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 120.25 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 900 

وسجل جرام الفضة عيار 900  حوالي 90 جنيها.

أونصة الفضة على المستوى العالمي

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 3760 جنيها.

الفضة 
الفضة، فيتو 

الطلب المحلي على الفضة

ويشهد الطلب المحلي على الفضة حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي. 

وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي.

الفضة - فيتو 
الفضة، فيتو

المؤشرات الفنية العالمية 

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 100 دولارًا للأونصة خلال حركة التعاملات، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي، أما في مصر فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق. 

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في  السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار.

الفضة - فيتو 
الفضة، فيتو 

مجال المعادن النفيسة فى مصر 

ويمكن القول: إن مصر تتمتع بتاريخ طويل في مجال المعادن الثمينة، حيث كانت الفضة واحدة من العناصر التي كان لها حضور قوي في العديد من الحضارات، وتشهد صناعة الفضة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أضحت هذه المعدن أكثر أهمية سواء في السوق المحلي أو على مستوى التصدير. 

جدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الطلب على الفضة، سواء لاستخدامها في صناعة المجوهرات أو لأغراض صناعية، مع تزايد الوعي حول الفوائد الصحية للفضة واستخداماتها المتنوعة في التكنولوجيا والطب، وأصبحت الفضة جزء أساسيًا من حياة المصريين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الفضة عيار 800 سعر جرام الفضة سعر جرام الفضة عيار 925 سعر جرام الفضة عيار 900 سعر جرام الفضة عيار 999 سعر الصرف عيار 925

مواد متعلقة

6880 جنيهًا لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم

آخر تطورات سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

أثناء اجتماع للاستيلاء على نفط فنزويلا، ترامب يفضح وزير خارجيته ويتسبب في إحراجه (فيديو)

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية