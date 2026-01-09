طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن

18 حجم الخط

طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار، تُعد البطاطس من أكثر الخضراوات استخدامًا في المطابخ العربية والعالمية، لما تتمتع به من طعم محبب وإمكانية تحضيرها بطرق متعددة تناسب جميع الأذواق.



ومن بين الوصفات التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية تأتي وصفة البطاطس المهروسة المحشية بالخضار والمخبوزة بالفرن، وهي خيار مثالي لوجبة غداء خفيفة أو عشاء صحي، كما تصلح كطبق جانبي غني ومشبع.



فوائد البطاطس والخضار في هذه الوصفة

تحتوي البطاطس على الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة، إلى جانب البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، والألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتحسن الهضم.

أما الخضراوات المستخدمة في الحشو مثل الجزر والبازلاء والفلفل والبصل، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعل هذه الوصفة متكاملة غذائيًا، خاصة للأطفال والنباتيين.



المكونات الأساسية

أولًا: مكونات البطاطس المهروسة

كيلو بطاطس متوسطة الحجم

ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون

نصف كوب حليب دافئ

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)



ثانيًا: مكونات حشو الخضار

ملعقة كبيرة زيت

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

جزرة مبشورة

نصف كوب بازلاء

نصف كوب فلفل رومي ملون مقطع مكعبات صغيرة

فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

رشة بابريكا أو زعتر حسب الرغبة



ثالثًا: للتقديم والخبز

جبنة مبشورة (موزاريلا أو رومي – اختيارية)

بقسماط ناعم أو دقيق شوفان (اختياري للوجه)

طريقة عمل بطاطس مهروسة محشية خضار



طريقة التحضير خطوة بخطوة

1. تحضير البطاطس المهروسة

تُقشر البطاطس وتُغسل جيدًا، ثم تُقطع إلى مكعبات متوسطة.

تُسلق في ماء مغلي مملح حتى تنضج تمامًا.

تُصفى البطاطس جيدًا وتُهرس وهي ساخنة.

يُضاف الزبدة أو زيت الزيتون والحليب تدريجيًا مع التقليب حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي.

يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، ثم يُترك جانبًا.



2. تحضير حشو الخضار

يُسخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل.

يُضاف الثوم ثم الجزر والبازلاء والفلفل الرومي.

تُقلب الخضروات جيدًا حتى تنضج نصف نضج وتحافظ على قوامها.

يُتبل الخليط بالملح والفلفل والبابريكا أو الزعتر، ثم يُرفع من على النار.



3. تشكيل البطاطس المحشية

يُدهن طبق فرن بقليل من الزيت.

توضع طبقة من البطاطس المهروسة في قاع الطبق مع تسويتها جيدًا.

يُفرد خليط الخضار فوق طبقة البطاطس.

تُغطى الخضروات بطبقة أخرى من البطاطس المهروسة.

يُرش الوجه بالجبنة المبشورة والبقسماط حسب الرغبة.



4. الخبز في الفرن

يُسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

يُدخل الطبق الفرن لمدة 20–25 دقيقة حتى يتحمر الوجه ويأخذ لونًا ذهبيًا جذابًا.

يُترك الطبق لعدة دقائق قبل التقديم حتى يتماسك.

أفكار للتقديم والتنويع

يمكن إضافة مشروم أو كوسة للحشو لزيادة القيمة الغذائية.

لإصدار نباتي كامل، يمكن الاستغناء عن الحليب واستبداله بحليب نباتي.

تُقدم البطاطس المهروسة المحشية مع طبق سلطة خضراء أو زبادي.



تجمع البطاطس المهروسة المحشية خضار والمخبوزة بالفرن بين البساطة والطعم الغني، كما أنها وصفة موفرة ومناسبة لكل أفراد الأسرة، خاصة في الأيام الباردة أو عند الرغبة في وجبة مشبعة دون اللجوء للقلي. إنها اختيار مثالي لكل من تبحث عن وصفة صحية وسهلة في آن واحد.

