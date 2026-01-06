الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الموزة بالخضار في الفرن بمذاق لا يقاوم

الموزة بالخضار فى
الموزة بالخضار فى الفرن
18 حجم الخط

طريقة عمل الموزة بالخضار، الموزة بالخضار في الفرن من أشهى وأفخم الأطباق الرئيسية، حيث تجمع بين الطعم الغني للحم الطري والقيمة الغذائية العالية للخضروات.

والموزة بالخضار مناسبة للعزومات والمناسبات الخاصة، ويمكن تقديمها مع الأرز أو المكرونة أو الخبز البلدي، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الموزة بالخضار فى الفرن.

مكونات عمل الموزة بالخضار فى الفرن:-

موزة لحم كاملة بتلو أو ضاني حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن بلدى

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

4 فصوص ثوم مفروم

2 ورقة لورا

2 عود قرفة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملح حسب الذوق

مكونات الخضار

2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات كبيرة

2 حبة جزر مقطع حلقات

1 حبة كوسة مقطعة

1 حبة فلفل رومي مقطع

1 كوب بسلة اختياري

1 حبة طماطم مقطعة

ملعقة صغيرة زعتر أو روزماري اختياري

طريقة عمل الموزة بالخضار فى الفرن 
طريقة عمل الموزة بالخضار فى الفرن 

طريقة عمل الموزة بالخضار فى الفرن:-

  • تغسل الموزة جيدا وتجفف بورق المطبخ.
  • تتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا وبهارات اللحم من جميع الجهات.
  • تترك في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة، ويفضل تركها في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات أو طوال الليل للحصول على نكهة أعمق.
  • يسخن الزيت أو السمن في حلة على نار متوسطة.
  • توضع الموزة وتحمر من جميع الجهات حتى تكتسب لون ذهبي.
  • يضاف البصل والثوم وورق اللورا والقرفة ويقلب الخليط حتى يذبل البصل وتفوح رائحته.
  • في وعاء، تخلط البطاطس والجزر والكوسة والفلفل والبسلة.
  • تتبل الخضروات بقليل من الملح والفلفل والزعتر أو الروزماري.
  • يمكن إضافة ملعقة زيت صغيرة لتوزيع النكهة بشكل أفضل.
  • يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • توضع الموزة في صينية فرن عميقة.
  • تضاف الخضروات حول الموزة.
  • يضاف كوب إلى كوب ونصف من مرق اللحم أو الماء الساخن.
  • تغطى الصينية بورق فويل بإحكام.
  • تدخل الصينية الفرن لمدة 2.5 إلى 3 ساعات حتى تنضج الموزة تماما.
  • يمكن كشف الفويل في آخر 20 دقيقة لتحمير الوجه.
  • تقطع الموزة إلى شرائح وتقدم مع الخضار وصوصها الغني.
  • تزين بالبقدونس المفروم.
  • تقدم بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية أو المكرونة.
  • لنجاح الموزة بالخضار في الفرن، يجب اختيار موزة ذات حجم متوسط ودهون مناسبة يضمن طراوة أفضل.
  • الطهي البطيء على درجة حرارة متوسطة هو سر نجاح الطبق.
  • يمكن إضافة مشروم أو بصل لإثراء النكهة.
  • استخدام المرق بدل الماء يعطي طعم أعمق وأغنى.
txt

طريقة عمل فتة الموزة بمذاق لا يقاوم

txt

طريقة عمل الموزة الضانى فى الفرن، أكلة مميزة يوم الإجازة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموزة الموزة بالخضار فى الفرن طريقة عمل الموزة بالخضار فى الفرن اللحم الخضار الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

طاجن خضار بالجبنة في الفرن، وجبة صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البامية ويكا في خطوات بسيطة وبمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الملوخية الناشفة، أكلة مصرية بطعم الشتاء

الأكثر قراءة

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

برفقة أسرتها، رانيا يوسف في رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

المزيد
الجريدة الرسمية