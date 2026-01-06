طريقة عمل الموزة بالخضار في الفرن بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل الموزة بالخضار، الموزة بالخضار في الفرن من أشهى وأفخم الأطباق الرئيسية، حيث تجمع بين الطعم الغني للحم الطري والقيمة الغذائية العالية للخضروات.

والموزة بالخضار مناسبة للعزومات والمناسبات الخاصة، ويمكن تقديمها مع الأرز أو المكرونة أو الخبز البلدي، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الموزة بالخضار فى الفرن.

مكونات عمل الموزة بالخضار فى الفرن:-

موزة لحم كاملة بتلو أو ضاني حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن بلدى

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

4 فصوص ثوم مفروم

2 ورقة لورا

2 عود قرفة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملح حسب الذوق

مكونات الخضار

2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات كبيرة

2 حبة جزر مقطع حلقات

1 حبة كوسة مقطعة

1 حبة فلفل رومي مقطع

1 كوب بسلة اختياري

1 حبة طماطم مقطعة

ملعقة صغيرة زعتر أو روزماري اختياري

طريقة عمل الموزة بالخضار فى الفرن

تغسل الموزة جيدا وتجفف بورق المطبخ.

تتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا وبهارات اللحم من جميع الجهات.

تترك في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة، ويفضل تركها في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات أو طوال الليل للحصول على نكهة أعمق.

يسخن الزيت أو السمن في حلة على نار متوسطة.

توضع الموزة وتحمر من جميع الجهات حتى تكتسب لون ذهبي.

يضاف البصل والثوم وورق اللورا والقرفة ويقلب الخليط حتى يذبل البصل وتفوح رائحته.

في وعاء، تخلط البطاطس والجزر والكوسة والفلفل والبسلة.

تتبل الخضروات بقليل من الملح والفلفل والزعتر أو الروزماري.

يمكن إضافة ملعقة زيت صغيرة لتوزيع النكهة بشكل أفضل.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

توضع الموزة في صينية فرن عميقة.

تضاف الخضروات حول الموزة.

يضاف كوب إلى كوب ونصف من مرق اللحم أو الماء الساخن.

تغطى الصينية بورق فويل بإحكام.

تدخل الصينية الفرن لمدة 2.5 إلى 3 ساعات حتى تنضج الموزة تماما.

يمكن كشف الفويل في آخر 20 دقيقة لتحمير الوجه.

تقطع الموزة إلى شرائح وتقدم مع الخضار وصوصها الغني.

تزين بالبقدونس المفروم.

تقدم بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية أو المكرونة.

لنجاح الموزة بالخضار في الفرن، يجب اختيار موزة ذات حجم متوسط ودهون مناسبة يضمن طراوة أفضل.

الطهي البطيء على درجة حرارة متوسطة هو سر نجاح الطبق.

يمكن إضافة مشروم أو بصل لإثراء النكهة.

استخدام المرق بدل الماء يعطي طعم أعمق وأغنى.

