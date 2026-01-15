طريقة عمل كيكة الزبادي بمكونات بسيطة ومذاق مميز

18 حجم الخط

طريقة عمل كيكة الزبادي، كيكة الزبادي من أشهر وأبسط أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها في المنزل، فهي لا تحتاج إلى مكونات معقدة أو مجهود كبير.

كما تتميز بقوامها الهش وطعمها الخفيف الذي يناسب الكبار والصغار، وتعتمد هذه الكيكة على الزبادي كمكون أساسي يمنحها الرطوبة والنعومة، مما يجعلها لذيذ للتقديم مع الشاي أو القهوة أو كتحلية خفيفة بعد الغداء.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كيكة الزبادي.

مكونات كيكة الزبادي:-

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب زبادي

1 كوب سكر

½ كوب زيت نباتي

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

بشر ليمون أو برتقال اختياري لإضافة نكهة مميزة

طريقة عمل كيكة الزبادي:-

يسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

يدهن قالب الكيك بالقليل من الزيت ويرش بالدقيق أو يبطن بورق الزبدة.

في وعاء عميق، نخفق البيض مع السكر جيدا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

نضيف الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.

نضيف الزبادي والفانيليا ونخلط حتى يتجانس الخليط.

في وعاء آخر، نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

نضيف خليط الدقيق إلى المكونات السائلة على دفعات مع التقليب بهدوء حتى لا يهبط الكيك.

يسكب خليط الكيكة في القالب المجهز ويسوى السطح.

تدخل الكيكة إلى الفرن لمدة تتراوح بين 35 إلى 45 دقيقة.

يتم اختبار النضج باستخدام عود خشبي، فإذا خرج نظيفا تكون الكيكة جاهزة.

تترك الكيكة لتبرد قليلا ثم تخرج من القالب وتقدم.

رشى السكر البودر على الوجه للتزيين د، ويمكن إضافة صوص الشيكولاتة أو صوص الكراميل.

لنجاح كيكة الزبادي، يجب استخدام مكونات بدرجة حرارة الغرفة لأنه يساعد على نجاح الكيك.

عدم الإفراط في التقليب بعد إضافة الدقيق حتى تظل الكيكة هشة.

يمكن استبدال نصف كمية الزيت بزبد مذاب لمذاق أغنى.

لإضافة نكهة مختلفة، يمكن إضافة ملعقة كاكاو أو جوز الهند إلى الخليط.

