أوفر وألذ من الجاهزة، طريقة عمل البيتزا بالفراخ في البيت

طريقة عمل البيتزا بالفراخ في البيت، تُعد البيتزا بالفراخ من أشهى وأشهر الأطباق التي تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، فهي خيار مثالي لوجبة الغداء أو العشاء، ويمكن تقديمها في العزومات أو كوجبة مفضلة للأطفال والكبار على حد سواء.



وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، مع إمكانية التحكم في نوع الحشوة والجبن حسب الذوق والرغبة.



وفي هذا التقرير تستعرض فيتو طريقة عمل البيتزا بالفراخ خطوة بخطوة، مع نصائح للحصول على نتيجة ناجحة وطعم لا يقل عن المطاعم.



مكونات عمل عجينة البيتزا:



3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

كوب ماء دافئ (حسب امتصاص الدقيق)



طريقة عمل العجينة:



في وعاء عميق، يُخلط الدقيق مع الملح جيدًا. في كوب صغير، تُذاب الخميرة مع السكر في الماء الدافئ وتُترك لمدة 5–10 دقائق حتى تتفاعل وتظهر فقاعات على السطح. يُضاف خليط الخميرة إلى الدقيق مع الزيت، ثم تُعجن المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة لا تلتصق باليد. تُغطى العجينة وتُترك في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

مكونات حشوة الفراخ:

500 جرام صدور فراخ مقطعة شرائح رفيعة

بصلة متوسطة مفرومة

فلفل رومي ألوان مقطع شرائح

مشروم (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود

بابريكا

ثوم بودرة أو فص ثوم مفروم

زعتر أو توابل إيطالية حسب الرغبة



طريقة تحضير حشوة الفراخ:



في مقلاة على نار متوسطة، يُسخن الزيت ثم تُضاف البصلة وتُقلب حتى تذبل. تُضاف شرائح الفراخ وتُشوح جيدًا حتى يتغير لونها. بعد ذلك تُضاف التوابل والفلفل الرومي والمشروم، ويُقلب الخليط لبضع دقائق حتى تنضج المكونات دون أن تجف. يُرفع الخليط من على النار ويُترك جانبًا.

مكونات عمل البيتزا

مكونات صلصة البيتزا:

كوب عصير طماطم أو صلصة طماطم جاهزة

ملعقة صغيرة صلصة طماطم مركزة

ملح وفلفل

ثوم بودرة

رشة سكر

زعتر أو ريحان مجفف

طريقة تحضير الصلصة:

تُخلط جميع مكونات الصلصة في وعاء صغير وتُقلب جيدًا حتى تمتزج النكهات، ويمكن تسخينها قليلًا على النار لتحسين الطعم، أو استخدامها مباشرة حسب الرغبة.

طريقة تشكيل وخبز البيتزا:

بعد أن تختمر العجينة، تُقسم إلى كرات حسب الحجم المطلوب، وتُفرد على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة بسمك متوسط. تُوضع العجينة في صينية مدهونة بالزيت، ثم تُفرد صلصة الطماطم فوقها بشكل متساوٍ. تُضاف حشوة الفراخ والخضار، ثم تُغطى بكمية مناسبة من الجبن الموتزاريلا أو خليط الجبن حسب الذوق.

تُدخل البيتزا إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15–20 دقيقة، أو حتى تنضج العجينة ويذوب الجبن ويأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

نصائح لنجاح البيتزا بالفراخ :



يُفضل عدم الإكثار من الحشوة حتى لا تصبح العجينة طرية زيادة عن اللازم.

يمكن إضافة صوص الباربكيو أو صوص الرانش لمذاق مختلف.

يُفضل تسوية الفراخ مسبقًا جيدًا قبل وضعها على البيتزا.



البيتزا بالفراخ وجبة متكاملة تجمع بين البروتين من الفراخ والكربوهيدرات من العجينة، ويمكن تحضيرها بنكهات متعددة تناسب جميع الأذواق، لتكون خيارًا منزليًا ناجحًا وصحيًا مقارنة بالبيتزا الجاهزة.

