محافظ القليوبية يتابع إزالة برج مخالف بشبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مستجدات أعمال الإزالة الفورية لبرج سكني مخالف بحي شرق شبرا الخيمة، مقام على مساحة 200 متر، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطبيق القانون على التعديات.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان توقيع بروتوكول تعاون طبي للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة

مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأصدر المحافظ توجيهات بزيادة عدد معدات الإزالة ودفع تعزيزات إضافية لموقع العمل، حيث تم استخدام  2 دقاق شاكوش آلي معدات ثقيلة لبدء الهدم من الطوابق العليا، في خطوة تهدف إلى مضاعفة سرعة التنفيذ وإنجاز الإزالة في وقت قياسي.


وخلال متابعة أعمال الحملة، شدد المحافظ على الالتزام بأقصى معايير الدقة أثناء الهدم، مع وضع احتياطات أمان صارمة لحماية المارين والحفاظ على سلامة الفنيين والعمال، مؤكدًا استمرار العمل المكثف حتى الانتهاء من إزالة المبنى بالكامل حتى سطح الأرض.


وتأتي هذه الحملة ضمن الموجه 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بمحافظة القليوبية  حيث تم حصر جميع التعديات بالمحافظة وادراجها بالحملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وفق مخطط زمني محدد للفترة المقبلة

